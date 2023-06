Azcón (PP) exige a Lambán (PSOE) que se abstenga en su investidura y "acelere" el traspaso de poderes

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno autonómico en funciones, Javier Lambán, que se abstenga en su investidura, cuando se produzca, y que "acelere" el traspaso de poderes. Ambos se han reunido durante una hora en el Edificio Pignatelli dentro de la ronda de contactos de Azcón con todos los partidos tras ganar las elecciones del 28 de mayo.

Al término de la reunión, a las puertas del Edificio Pignatelli, Azcón ha declarado a los medios de comunicación que la solicitud de abstención está dirigida a "permitir" su investidura, en el marco de "los grandes acuerdos" de PP y PSOE, pero "Lambán ha vuelto a demostrar la incoherencia, decir una cosa y cuando llegar la hora de la verdad hacer la contraria" porque "no va a colaborar en la gobernabilidad de Aragón".

Se ha quejado de que "Lambán ha hablado muchos años de los grandes acuerdos, pero no va a colaborar y, una vez más, vuelve a anteponer los intereses del PSOE a los de los aragoneses y que son mucho más importantes las elecciones generales que lo que preocupa a los aragoneses".

Ha recordado que los Departamentos que no son del PSOE ya están colaborando con el PP para llevar a término el traspaso, criticando que los socialistas no lo van a hacer así.

El presidente del PP regional ha mencionado el caso de los "problemas importantísimos" que ocasionarán las vacantes de médicos en algunos consultorios este verano mientras el Gobierno de Lambán "no tiene ningún plan, nada pensado" para solucionarlo. "Es necesario que el traspaso de poderes se acelere cuanto antes", ha sentenciado Azcón.

Lambán "tiene que valorarlo y recibiremos una respuesta; vamos a ver la valoración que hace", ha continuado el candidato del PP a la Presidencia del Ejecutivo aragonés, apelando a "la normalidad democrática". A juicio de Azcón, "Lambán está en modo electoral, en el no es no, porque no ha asumido la derrota" del 28M.

El PP mantendrá reuniones con el resto de los grupos políticos, a ser posible en las Cortes de Aragón "para poder decidir el futuro de la Comunidad Autónoma", ha enfatizado. "Vamos a respetar los tiempos, hasta que no tengamos reuniones con el resto de partidos es apresurado hablar de la Mesa de las Cortes y del Gobierno".

Por otra parte, ha comentado que ha tenido reuniones con Vicepresidencia, con el titular de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, y la de Ciencia, Maru Díaz, confiando en reunirse, asimismo, con los consejeros socialistas.

"La Mesa de las Cortes va a tener un papel nuclear y el Gobierno de Aragón va a estar dirigido por el PP", ha mantenido Azcón, insistiendo en que su objetivo es un Ejecutivo del PP "en solitario", lo que "con el resultado de las urnas no es posible".