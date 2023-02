Azcón (PP) dice que es "incomprensible" que "nadie asuma responsabilidades ni pida perdón" por la ley del 'sí es sí'

Ha participado en una concentración convocada por Nuevas Generaciones para exigir la reforma inmediata de dicha ley

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que la ley del 'solo sí es sí' ha sido "un absoluto disparate, no empezó bien es que es imposible que acabe bien", y "lo que es incomprensible es que todavía nadie haya asumido responsabilidades ni nadie haya pedido perdón". Azcón ha participado este sábado en una concentración convocada por Nuevas Generaciones del PP para reclamar la reforma inmediata de esa ley, así como el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En esta convocatoria, que ha tenido lugar ante la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón, y a la que ha asistido también la candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, Azcón ha declarado que "reivindicamos los cambios necesarios e inminentes, que necesita una ley que está generando un trastorno que está generando unos problemas sociales como no se recuerdan en la historia de la democracia".

"Hoy que Pedro Sánchez está en Zaragoza es bueno que sepa los errores que está cometiendo esta ley, los problemas que está cometiendo de esta ley, también en nuestra ciudad y en nuestra comunidad autónoma", ha espetado, al tiempo que ha esgrimido que cada vez que "leemos los hechos de las sentencias en las que a violadores, a pedófilos, a pederastas se les excarcela, antes de cumplir sus condenas o se les rebaja las penas, se nos hiela la sangre", ha afirmado el también candidato del PP a la Presidencia del Gobierno aragonés.

Ha incidido en que Sanchéz, que participa este sábado en un acto político en Zaragoza, "debería saber como violadores de niñas pequeñas han visto como se rebajaban sus condenas o cómo salían a la cárcel antes de hora, gracias a la ley aprobada por Podemos y aprobada por el Partido Socialista".

"¡Basta ya!", ha exclamado. "Existen razones más que suficientes para que la ciudadanía esté pidiendo a gritos que se cambie la ley, y es incomprensible que no se han asumido responsabilidades, es incomprensible que no se cese a la ministra de Igualdad, que no se cese a la secretaria de Estado, que no dimitan, que no pidan perdón, algo tan sencillo como pedir perdón a la sociedad y, por supuesto, pedirle perdón a las víctimas", ha referido.

CONSECUENCIAS EN LOS RESULTADOS ELECTORALES

Azcón se ha mostrado convencido de que "si al final el Partido Socialista, si al final Pedro Sánchez ha iniciado los mecanismos para reformar la ley, no es por las consecuencias de la ley sino por las consecuencias que ha tenido en las encuestas, las consecuencias que esta ley está teniendo en los resultados electorales de Pedro Sánchez".

En opinión del candidato popular, a Pedro Sánchez "no le importan los derechos de las mujeres, lo que le importa es las consecuencias electorales que está teniendo esta ley para sus propios resultados". Asimismo ha calificado de "incomprensible" que esos mismos intereses electorales "estén haciendo que no acepten la mano tendida del Partido Popular para reformar la ley y, que además, los socios de Podemos y del Partido Socialista, por esos mismos intereses electorales no se pongan de acuerdo".

Ha continuado diciendo que "esta ley está teniendo consecuencias absolutamente indeseadas para todas las mujeres, fundamentalmente para aquellas que han sido víctimas de esas agresiones, de esos delitos sexuales". Pero, a la vez, "está haciéndonos ver qué es lo que le interesa a la izquierda, no es defender los derechos de las mujeres, sino que son sus intereses electorales".

Azcón ha agregado que "son los intereses electorales del Partido Socialista los que hicieron que se diera cuenta de que tenían cambiar la ley y, ahora son los intereses electorales del Partido Socialista con Podemos contrapuestos, los que hacen que no tengan la altura de miras suficiente para llegar a un acuerdo y modificar ley del 'solo si es sí'".

"LAMBÁN ES LO MISMO QUE SÁNCHEZ"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presidente del PP aragonés ha considerado que esté sábado, en el que Sánchez participa en un acto político en la capital aragonesa, "nos vamos a dar cuenta de que tanto la candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, como el presidente del Gobierno, Javier Lambán, votaron a favor de la ley del 'sí es sí', y defienden en cada momento lo que les Sánchez les manda".

"Hoy vamos a ver en una foto como es exactamente lo mismo Lambán que Sánchez, como van a defender exactamente lo mismo respecto de la ley del 'solo sí es sí' porque cuando Sánchez ordenó a su partido que se votará en contra de la petición de reforma, que hacía el Partido Popular sobre la ley del 'sí es sí', Lambán aceptó esas órdenes y en las Cortes de Aragón todos y cada uno de sus diputados votaron en contra de la reforma de la ley, ha reiterado.

Azcón ha apuntado que "la reforma que se está poniendo ahora encima de la mesa tiene similitudes con la del Partido Popular y, por eso hemos dicho que la mano está tendida, que apoyaremos la reforma porque lo importante es que no salgan de la cárcel más violadores, más pedófilos antes de hora".

Los votos de los diputados del Partido Popular "están encima de la mesa para reformar la ley del 'sólo si es sí', es incomprensible que existiendo una propuesta del Partido Popular desde el mes de diciembre para reformar esta ley, el Gobierno no haya estado dispuesta a aceptarla y que sólo cuando ha visto que se hundían sus expectativas electorales haya decidido iniciar la reforma", ha remarcado.

El PSOE "se ha dado cuenta de que tenía que reformar la ley del 'solo sí es sí' cuando se estaba hundiendo en las encuestas electorales, y cuando ha visto que sus intereses políticos, que los intereses electorales de Pedro Sánchez estaban en peligro, ha decidido reformar la ley".

Para Azcón, "Ahora acudimos al esperpento, a otro esperpento más, y es que Podemos y el Partido Socialista que forman parte del mismo gobierno, no se ponen de acuerdo para reformar la ley por sus intereses electorales porque ni a Podemos ni al PSOE les interesan las mujeres, les preocupa la política, sus intereses electorales, perder las próximas elecciones".

Y es "esperpéntico" que Podemos y el Partido Socialista "por esos mismos intereses electorales no se estén poniendo de acuerdo entre ellos y además no acepten la mano tendida del Partido Popular para hacer para arreglar un problema tan importante como ha creado el Gobierno de España".

Por último, Jorge Azcón ha señalado que con la visita que ha realizado en la mañana de este sábado el presidente del Gobierno de España al Hospital Clínico de Zaragoza, Pedro Sánchez, "viene a reírse de la sanidad aragonesa".

"Si en el Hospital Clínico se ha hecho una foto para justificar que ha aterrizado en Zaragoza y luego se ha ido al mitin el PSOE, a lo que ha venido a reírse de la sanidad aragonesa, y eso es absolutamente inaceptable", ha finalizado diciendo.