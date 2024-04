Azcón no descarta llamar a comparecer a Sánchez y a Begoña Gómez en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado

El presidente del Gobierno de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón, no descarta que tanto el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como su mujer, Begoña Gómez, sean llamados por el PP a comparecer en la Comisión de Investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Así lo ha expresado a su llegada a la Comisión General de Comunidades Autónomas convocada por el PP este lunes en la Cámara Baja al ser preguntado por este asunto. En palabras de Azcón, en la comisión impulsada por los 'populares' tienen que comparecer todos aquellos que tenga un "mínimo de información" que pueda ayudar a resolver este caso.

Por lo tanto, el presidente autonómico considera que si Sánchez y Begoña Gómez tienen información sobre la trama "tienen que comparecer". Aunque, a su juicio, Gómez tiene "otros problemas" que no tienen que ver con las mascarillas sino con cuestiones que afectan a su "cátedra" y "a recibir financiación para sus actividades".

ARAGONÈS VIENE A BURLARSE

En lo referente a la cita de presidentes autonómicos que se celebra este lunes en el Senado, Azcón ha querido dirigirse al presidente de Cataluña, Pere Aragonés, por sus afirmaciones en las que aseguraba que "trolear al PP siempre apetece".

Azcón ha considerado que el dirigente de ERC no viene a trolear sino a "burlarse" y, por lo tanto, se "equivoca". "Yo aquí no vengo como presidente del Partido Popular, vengo como presidente de todos los aragoneses, y de los aragoneses evidentemente no se burla nadie", ha advertido.

A su llegada, también ha sido preguntado por la ofensiva del Gobierno en materia de Memoria Democrática contra las leyes autonómicas de PP y VOX en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Para el presidente de Aragón, el Ejecutivo con esta ofensiva lo único que demuestra es que su intención es "imponer un relato oficial" y ha lamentado que desde el PSOE entiendan estas cuestiones como una "confrontación".

"Hay una proporción directa entre los problemas del PSOE y las veces que hablan de todo lo que tiene que ver con una etapa absolutamente negra de la historia de España como fue la dictadura franquista", ha ironizado.