Azcón celebra el inicio del curso político acompañando a Feijóo en el Castillo de Soutomaior (Pontevedra)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este domingo, 27 de junio, en el acto de inicio del curso político que ha protagonizado el presidente de este partido, Alberto Núñez Feijóo, en el Castillo de Soutomaior (Pontevedra).

En una entrada de su cuenta de Twitter (X), acompañada de una foto con Feijóo y otros dirigentes del PP, Azcón señala: "Iniciamos el curso político en Pontevedra junto a la familia del @ppopular".

El presidente del Partido Popular (PP) y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado dispuesto a dialogar "con los grupos políticos que quieran hablar", así como con los presidentes autonómicos que quieran "aportar", si bien ha advertido que no aceptará "chantajes" ni someterse a la voluntad de las "minorías".

Así lo ha indicado en el acto en el castillo de Soutomaior (Pontevedra), en el que también ha agregado que su disposición al diálogo no quiere decir que vaya a aceptar "lo que está dispuesto a aceptar el partido de Sánchez".

"El encargo de la investidura conlleva la obligación de hablar con aquellos que quieran hablar y después de hablar se puede coincidir o discrepar, y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no", ha aseverado.