Azcón (PP): "En Aragón, donde somos gente noble y la palabra es ley, no nos vamos a dejar engañar por Sánchez"

El presidente del PP-Aragón y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido concentrar el voto en las papeletas de los 'populares' el próximo 23J, como única alternativa para derogar el sanchismo. "En Aragón, donde somos gente noble y la palabra es ley, no nos vamos a dejar engañar por Sánchez", ha remarcado.

Así se ha expresado Azcón este sábado, en el mitin central del PP en Zaragoza, con la intervención del líder del PP nacional y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, y el cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Pedro Navarro.

Ante las más de mil personas que han llenado el Palacio de Congresos de la capital aragonesa, Azcón ha indicado que es la última vez que Aragón recibe a Feijóo como presidente del PP nacional, porque la próxima vez será como presidente del Gobierno de España. Para conseguirlo, ha advertido que "no hay que confiarse".

Azcón ha explicado que el 80 por ciento de los ciudadanos aragoneses tienen un alcalde o alcaldesa del PP, "ese trabajo es el que hicimos el 28 de mayo" y gracias a eso, "ahora somos más, un equipo más grande para empujar a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa".

"En Aragón mandamos un equipazo al Congreso y al Senado", ha opinado Jorge Azcón, para después enumerar a los candidatos por Zaragoza, Huesca y Teruel, Pedro Navarro, Ana Alós y Alberto Herrero, respectivamente; también al Senado, con Luisa Fernanda Rudi, Melania Mur y Emma Buj.

De la misma manera, ha elogiado al resto de integrantes de las listas: "A algunos hubiera preferido quedármelos aquí, pero se que aportan muchísimo y defenderán los intereses de la comunidad autónoma en Madrid". En este punto, ha anotado que la elaboración de las listas de los 'populares', "con los mejores e incorporando talento", contrasta con las del PSOE, "donde tienen montado un lío morrocotudo".

"El PSOE --ha precisado Azcón--, nos dijo que venía a tener voz propia en Aragón, aunque sus listas han acabado haciéndoselas en Madrid y en la provincia de Zaragoza la encabeza la portavoz de Pedro Sánchez", en referencia a Pilar Alegría, a quien "los militantes socialistas dijeron que 'no'".

"El propio secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, dijo literalmente que la portavoz de Pedro Sánchez no despertaba mucho entusiasmo entre los militantes", ha recordado el dirigente 'popular'. Ha añadido: "Imaginad cómo le van a votar los aragoneses si ni siquiera los suyos la quieren".

MANIFIESTO DE APOYO

Por otro lado, Jorge Azcón, ha garantizado a Feijóo: "En Aragón, todos, sin fisuras, te apoyamos, no necesitamos firmar manifiestos ni proponer documentos para ver quien está y quien no. Todos queremos que seas presidente del Gobierno de España".

Jorge Azcón ha expresado tras conocerse esta semana la rúbrica de exdirigentes socialistas en Aragón para apoyar a Pedro Sánchez. "Todavía no conocemos la lista definitiva de firmantes, ni qué parte del PSOE Aragón lo ha hecho y cual no".

Del mismo modo, ha agradecido a Feijóo sus numerosas visitas a Aragón, en precampaña y en campaña, por las tres provincias, e incluso a la toma de posesión de la alcaldesa de Celadas (Teruel), Raquel Clemente. Así, frente al líder nacional que más veces ha visitado Aragón está el socialista Pedro Sánchez, "que será el primero de la democracia que viene en campaña a pedir la confianza de los aragoneses, a mirarles a los ojos".

Sánchez, ha continuado Azcón, "prefiere los platós a la calle, los sitios en los que le van a vitorear", y "no se atreve a venir a Aragón", puesto que el PSOE es "incapaz" de resolver sus propios problemas como para solventar los de los aragoneses.

"Es importante que expliquemos de qué van estas elecciones: un candidato quiere ganar y tener mayoría suficiente para gobernar; mientras que otro quiere perder para sumar con los demás partidos perdedores", ha esgrimido Jorge Azcón. Para después añadir: "Van de las mentiras que Sánchez ha dicho a los españoles y las que dirá en el futuro si tiene oportunidad de gobernar, porque no son cambios de opinión, son mentiras". Su único objetivo, ha considerado Azcón, es continuar durmiendo en La Moncloa y cree que lo conseguirá "engañando a los españoles y los aragoneses".

ARAGONESES, GENTE NOBLE

"Si hay una comunidad autónoma en la que no nos vamos a dejar engañar por Sánchez es en Aragón, no nos lo merecemos, porque aquí somos gente noble, sabemos del valor de la palabra, porque en esta tierra, eso es ley, y un apretón de manos vale más que otra cosa", ha glosado Jorge Azcón.

Asimismo, el líder del PP regional ha alertado de que el próximo 23 de julio está en juego una mayoría suficiente, por lo que ha pedido unir el voto en su formación. En esta línea, ha precisado que hay provincias, como Teruel, que reparten pocos diputados, en su caso tres, al igual que Huesca, y en ellas se juega que el último escaño sea para un partido u otro.

La ley electoral en España, el sistema D'Hondt, es aritmética, ha mencionado Azcón, motivo por el cual ha instado a concentrar el voto en el PP como herramienta para derogar el sanchismo. Por ejemplo, ha seguido, en Teruel "el voto a determinadas formaciones, como VOX o el PAR significa que Pedro Sánchez se queda, esa es la realidad".

Por tanto, en España las dos únicas alternativas de gobierno son PP y PSOE, "eso es lo que nos estamos jugando"; Sánchez o Feijóo, "las mentiras o quien mira a la cara y directamente a los ojos", ha apostillado Azcón.

"Estamos preparados, es el momento, estamos gobernando cientos de ayuntamientos, incluidas las principales ciudades, tenemos el programa y las ideas para cambiar este país y mejorar la vida de los españoles", ha destacado el líder 'popular' en Aragón, sin embargo, ha comentado: "No podemos confiarnos cuando queda una semana para derogar el sanchismo".

El próximo domingo, 23 de julio, avanzada la noche, ha adelantado Jorge Azcón, "tendremos magníficos resultados que celebrar", pero todavía queda trabajo, "no hemos acabado, no vamos a bajar la guardia".

ALLÍ DONDE HUBIERA UN ZARAGOZANO

El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Zaragoza, Pedro Navarro, ha expuesto: "Somos el partido que más kilómetros va a recorrer en esta campaña, toda la provincia de Zaragoza, incluso a Salou, puesto que dijimos que íbamos a estar allí donde hubiera un zaragozano". Además, ha incidido en que los 'populares' son los únicos que han pasado por los municipios afectados por la tormenta.

Navarro ha insistido en "el lío" que tienen en el PSOE, "donde no se han puesto de acuerdo para ver quién era la candidata". "Tiene suficiente lío que no quiere venir, que no venga, no queremos que venga a mentirnos y faltarnos al respeto", ha declarado.

Ha calificado de "fracaso" la labor de la aragonesa Pilar Alegría como ministra de Educación y FP, porque en La Moncloa "no le cogían ni el teléfono a Javier Lambán", agregando que tener un presidente socialista y una titular ministerial de Aragón tampoco ha servido para que la fábrica de baterías llegase a la comunidad.

Igualmente, ha acusado a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, de mentir en su visita de este sábado a la capital aragonesa sobre la posibilidad de que Zaragoza acoja la fábrica de baterías de Tata.

En el PSOE, "le mienten hasta al médico", ha remarcado, argumentando que Tata ha publicado ofertas de empleo para la fábrica en Inglaterra. "Que digan la verdad a los aragoneses, que nos merecemos un presidente que mire y respete a Aragón, como lo hace Feijóo, y no a un rehén de ERC y Bildu", ha verbalizado.

Ha concluido dirigiéndose a los votantes del PSOE y VOX: "Solo hay una alternativa, puede que el PP no sea vuestro partido, pero es vuestra solución, haced lo que no quieren, votad y hacerlo al PP".