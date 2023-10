Azcón anuncia "incrementos exponenciales" en el Presupuesto de 2024 para Sanidad, Educación y Servicios Sociales

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que "los tres pilares fundamentales de las políticas de la Comunidad" tendrán "incrementos exponenciales" en el Presupuesto de 2024, concretamente en Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

En respuesta a una pregunta de la portavoz socialista, Mayte Pérez, el jefe del Ejecutivo autonómico ha avanzado que las partidas para Sanidad crecerán un 11 por ciento, en Bienestar Social y Familia un 10 por ciento, en el caso del IASS 12 puntos, y en Educación un 10 por ciento. El Presupuesto se presentará "en poco tiempo", ha dicho.

Jorge Azcón ha señalado que en 2009, con el Gobierno del PSOE, el peso de estos tres Departamentos era del 66 por ciento y el Ejecutivo de Lambán se ha ido dejándolo en el 57 por ciento. "Esas son sus prioridades y estas son las nuestras", ha zanjado.

Azcón ha echado en cara a los socialistas que "no tienen asumido" que no gobiernan y ha restado valor a las críticas de la portavoz del PSOE sobre asuntos como la confianza empresarial, que ha bajado, preguntando al PSOE "dónde viven".

Además, ha indicado que "dentro de poco" se modificará el pliego del transporte sanitario urgente y, en general, ha criticado a los socialistas, a quienes ha dicho: "Lo único que quieren es hacer oposición pensando en ustedes".

Mayte Pérez ha exigido a Azcón que comparezca en sede parlamentaria cuando la oposición se lo pida, criticando su "poco talante democrático" por "mimetismo con VOX" o porque es "así". Ha enfatizado que en el Gobierno hay "dos franquistas que defienden la dictadura".

La diputada socialista ha señalado, asimismo, que los populares ganaron las elecciones con unas promesas, pero "sus escasas decisiones se han convertido en engaños".

Ha aludido así a la rebaja fiscal, preguntando "qué pasa con Sucesiones y Patrimonio", también las ayudas directas a los agricultores, que "nada más entrar las excluyeron", o la moratoria de las renovables, que "ahora ya no es necesaria porque se han dado cuenta de que pueden perjudicar el interés de Aragón".

"En dos meses y medio han incumplido sus compromisos", ha aseverado Mayte Pérez, para quien Azcón "está obsesionado con hablar de política nacional", reclamándole que recorra el territorio, por ejemplo al Maestrazgo, comarca afectada por la enfermedad del sector vacuno.

MICROSOFT

Durante la tramitación de la pregunta, Azcón ha afirmado que la exconsejera socialista de Economía, Marta Gastón, debería haber dejado toda la documentación sobre el proyecto empresarial de Microsoft en el Departamento "en lugar de habérselos llevado a casa", añadiendo que "si los hubiera dejado en la Consejería podríamos haber trabajado de forma distinta".

Gastón ha pedido la palabra para responder al presidente del Ejecutivo, tildando de "muy grave" su comentario y afirmando que, al concluir su etapa de consejera, ofreció toda su colaboración al nuevo Gobierno.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No hay información que esta exconsejera se haya llevado a su casa que no tenga el actual Gobierno", ha asegurado, añadiendo que tenía "el bagaje de haber trabajado con ellos", pero "no se puede acusar de una forma tan grave en sede parlamentaria". También ha dicho que cuando el nuevo Gobierno le preguntó, derivó la solicitud de la documentación de confidencialidad a la sociedad pública Aragón Exterior.

En respuesta a Gastón, el presidente ha afirmado que la exconsejera "se llevó un documento confidencial a casa y lo reconoció cuando le llamaron de la Secretaría General; tiene que llevarse menos documentos confidenciales a casa", le ha espetado.