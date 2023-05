Azcón (PP) acusa a Sánchez y Lambán de "ocultar el fracaso" de la fábrica de baterías de Tata por la campaña electoral

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al de la comunidad autónoma y candidato socialista a la revalidación del cargo, Javier Lambán, de "ocultar el fracaso" sobre la ubicación de la fábrica de baterías de Tata por la campaña electoral.

"No nos dicen la verdad sobre este asunto porque no quieren reconocer en campaña electoral que otro proyecto estratégico para la comunidad autónoma, como sería la fábrica de baterías de Tata, no se va a implantar en Aragón", ha opinado el líder 'popular'.

Jorge Azcón ha explicado en una rueda de prensa sobre infraestructuras, que ha tenido lugar este sábado en el municipio oscense de Lanave, que "no es verdad" que todavía esté por decidir dónde se instalará, que será en Reino Unido, "porque hay medios de comunicación serios y rigurosos que están diciendo que la decisión está tomada".

La realidad, ha continuado, es que Javier Lambán está intentando ocultar un nuevo fracaso, que se suma al de fábrica de baterías que el grupo Volkswagen decidió finalmente impulsar en Sagunto y que de recalar en Aragón, "hubiera significado 7.000 millones de euros de inversión y 3.000 puestos de trabajo, que ascienden a 12.000 indirectos, que van a crearse en Valencia y no en Aragón".

"El gobierno del Partido Socialista está intentando ocultar que la fábrica de baterías de Tata se va a implantar definitivamente en Reino Unido y no en Aragón", ha remarcado.

Azcón ha lamentado que estos proyectos estratégicos se unen a otros que ya ha perdido la comunidad, en referencia a la Agencia Espacial Española o la Agencia de Salud Pública. "No puede ser que Aragón siga perdiendo proyectos estratégicos porque no hay un gobierno ni en España ni en Aragón que defienda los intereses de los aragoneses y eso lo vamos a cambiar a partir del 28 de mayo", ha concluido.