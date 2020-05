Ayuso no tiene la seguridad de que PSOE y Cs no pacten un gobierno en Madrid: "No lo sé. Yo sé que hablan mucho"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no tiene la seguridad de que PSOE y Ciudadanos no pacten un gobierno de coalición en Madrid para desalojarla de la Presidencia del Gobierno regional.

"No lo sé. Yo sé que hablan mucho pero también dicen que ayer algunos de sus dirigentes decían que eso ahora mismo no lo contemplaban. No sé si querrán pactar o no con el PSOE", ha contestado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

El vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, declaró este lunes públicamente que esa posibilidad no estaba sobre la mesa, defendió que el Ejecutivo madrileño es "sólido" y que aquellos que querían hacerlo caer se iban a "quedar con las ganas".