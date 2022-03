Ayuso tacha de "apaño" la "excepción ibérica" de Sánchez e insiste en "bajar drásticamente impuestos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado este domingo de "apaño" la "excepción ibérica" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pactado con los líderes europeos y ha insistido en que lo que tiene que hacer es "bajar drásticamente impuestos".

"Creo que todas las medidas que no sean encaminadas a bajar drásticamente impuestos no van a servir. Podrán ser apaños, pero las familias españolas seguirán pagando los altos costes por luz y carburantes", ha trasladado Ayuso en declaraciones a los periodistas tras su visita al entorno de la antigua presa de La Alberca.

Para la dirigente autonómica, lo que hay que hacer es "bajar drásticamente impuestos" y dejar a un lado "los parches", por que las ayudas directas "están bien" pero no son la solución porque las "pagan los ciudadanos y siempre van a estar pagando impuestos en vez de ir a la raíz del problema". "Gastar menos, reducir ese gasto y reorientar fondos europeos esas son las medidas que yo creo que funcionan", ha defendido.

Por su parte, Sánchez ha recalcado que la "excepción ibérica" es "una medida excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas, que no distorsiona los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países" y que, en definitiva, "no distorsiona el mercado de la electricidad" europeo.