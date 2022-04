Ayuso sostiene que la izquierda intenta imponer un cordón sanitario a Vox para "evitar que el PP pueda gobernar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves, en el Pleno de la Asamblea, que la izquierda intenta imponer un cordón sanitario a Vox para "evitar que el PP pueda gobernar" como lo hacen ellos.

"Por lo que veo hay dos opciones aquí: o se gobierna con comunistas, con golpistas independentistas y con el entorno de ETA o tiene que hacerlo el PP con mayoría absoluta. Debe ser que somos los únicos que no podemos llegar a acuerdos con otras formaciones elegidas democráticamente en las urnas", ha señalado la dirigente madrileña en la sesión de control.

Previamente, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha criticado que "las políticas ultras" las defienda en Madrid el PP y ha sostenido que en la región hay "un gobierno de coalición" entre PP y "los paganfantas" de Vox "sin competencias". "Es una vergüenza para toda Europa", ha lanzado, al tiempo que le ha pedido que se pongan de acuerdo y sigan el ejemplo de Francia donde se "aísla a la extremaderecha".

Además, en su intervención, Alonso ha puesto el foco en el caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. A su parecer, se trata "de vendettas y guerras de poder entre grupos mafiosos que tienen corrupción unos y otros y que la utilizan para tirársela a la cabeza".

"Solo hay que ver el tratamiento de este asunto en Telemadrid para darse cuenta", ha indicado, al tiempo que ha mostrado una imagen de la cadena pública en la que se ha visto en un lado de la pantalla al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al otro lado "yates y relojes de lujo". Según ha expuesto, esto sucede porque Ayuso no le perdona al alcalde "que haya querido disputarle la Dirección del PP en Madrid".

SON LOS DEL "ALÓ PRESIDENTE"

Ayuso le ha afeado que su partido, "que ha nacido en regímenes totalitarios", no entienda "al discrepante o al adversario político". "Ustedes han sido fabricados en lo peor de las mismas. Ustedes que son los de rodear el Congreso, agredir a parlamentarios como han hecho en Cataluña, aquellos que son tan poco democráticos que ni siquiera los propios procuradores, es decir los diputados en Castilla y León, tuvieron la decencia y el resto institucional de ir a la toma de posesión de todos los vecinos", ha espetado.

Asimismo, ha criticado que en este partido "acosen a jueces, empresarios, deportistas y periodistas" y ha sostenido que ellos son los del "Aló presidente" y los que "se han ido pavoneando en los plató de televisión que se utilizan para mayor gloria de los dictadores caribeños".

"Ustedes son los de azotaría a esta periodista hasta hacerla sangrar. Ustedes son los que han sido apercibidos por distintas administraciones, entre ellas las de EE.UU, por el trato infame que le da a los medios. En fin, señoría, yo entiendo que tengan que darnos lecciones de cómo pactar a los demás pero le recuerdo que nosotros estamos haciéndolo en el ejercicio de nuestra libertad y, lo más importante, de la soberanía de los ciudadanos en las urnas, algo que odia Podemos", ha sentenciado.

Ayuso ha admitido que no siempre Vox y PP coinciden todo porque son formaciones "que en muchas ocasiones" tienen "profundas discrepancias porque no hay dos personas iguales y no hay dos partidos iguales".