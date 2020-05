Ayuso, sobre la dimisión de la directora de Salud Pública: "No he tenido ocasión de hablar con ella"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no ha hablado con la exdirectora general de Salud Pública Yolanda Fuentes, quien esta misma tarde ha presentado su dimisión tan solo un día después de que el Gobierno regional pidiese entrar en la fase 1 de la descalada

Fuentes próximas a la ya exdirectora de Salud Pública han explicado a Europa Press que ella no compartía esta postura y prefería mantener de momento la situación actual de nivel cero.

"No he tenido ocasión de hablar con ella, he estado ahora mismo cerrando una reunión que tenía con Atención Primaria para analizar la situación actual del Covid-19 y cómo nos íbamos a enfrentar al mismo las próximas semanas pero hoy es un día bueno para nosotros porque hemos reorientado la Consejería de Sanidad", ha señalado en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press.

Al ser repreguntada, Ayuso ha insistido en que no ha tenido ocasión de preguntarle sobre lo sucedido pero ha repetido que su intención era "reestructurar" la Consejería de Sanidad y potenciar la salida de la situación del Covid-19".

"No, no he hablado con ella pero si sé lo que quiero hacer en Madrid y es poner al frente a los mejores", ha apuntado a continuación. Ayuso ha incidido en que hasta ahora lo conseguido ha sido "una labor de todos" y se ha mostrado "plenamente agradecida con las personas que trabajan" con ellos, tanto con "lo que vienen como los que dejan sus responsabilidades públicas".