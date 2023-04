Ayuso sobre Díaz: Es ultraizquierda populista que susurra palabras infantiles

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve a Yolanda Díaz como "una ultraizquierda populista vestida de blanco que susurra con palabras infantiles a los pobres que ella misma provoca con sus decisiones" y cree que la "factoría (Pedro) Sánchez-Yolanda Díaz" es un "auténtico business".

"Ella no deja el Falcon y el tren de vida en el que se ha instalado y él no desaparece después del hundimiento de Podemos", ha añadido Ayuso en un desayuno informativo de Fórum Europa, tras ser presentada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Para Ayuso, Sánchez está "comodísimo" con Díaz, quien "bebe los vientos por él" y la "connivencia" entre los dos se está dando porque "se están hundiendo en las encuestas" y ven que "juntos no suman".

Ayuso ha opinado que el presidente "se quita a los incómodos de Podemos a quienes no puede controlar" y le da "votos" a Díaz "aunque sea a costa del PSOE", porque "el sanchismo es un proyecto paralelo que busca perpetuarse en el poder".

Ha señalado que la vicepresidenta segunda es "conocida por ser una persona que fagocita a todos aquellos" que le han dado una oportunidad para escalar en la política, y ha dicho que Sumar es una "plataforma de traidores que venían de traidores de Podemos".

La presidenta ha indicado que la "factoría Sánchez-Yolanda Díaz" ha creado "un billón y medio de deuda" y que Díaz ha sido "la vicepresidenta más ineficaz de la historia de España".

"El PSOE de otros tiempos hubiera hecho caer al gobierno responsable de los desastres de las oficinas de empleo y de otras leyes sectarias como la ley del sólo sí es sí, y del ataque a las instituciones y a la imagen de nuestro país", ha manifestado.

Según Ayuso, el resultado es que Sánchez gobierna "una España contra otra", que es "exactamente lo contrario al espíritu de la Transición", con votos que "no se le prestaron" para cambiar "por la puerta de atrás" el sistema constitucional "aunque hoy lo haga con total descaro".

"Quiere solucionarlo abriendo la chequera del ciudadano pero no esto no le va a funcionar. España no está para sobrevivir con limosnas del Gobierno sino para arreglar el desaguisado en el que ha convertido el país que no aguanta más", ha aseverado Ayuso, para quien Sánchez ha de saber que "ha llegado demasiado lejos".