Ayuso, sobre convertir en recomendación las últimas medidas Covid: "El Gobierno solo acierta cuando rectifica"

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que, el bajar a recomendación las últimas medidas contra el coronavirus que aprobó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, demuestra que "el Gobierno de España solo acierta cuando rectifica".

En declaraciones a los medios de comunicación, en la presentación en Madrid del libro 'Libertad o Igualdad', de Daniel Lacalle, ha criticado que el Ejecutivo central no haya sabido "liderar en ningún momento la pandemia" y que estén siempre "rectificando constantemente".

"Si me hubiera dejado atropellar por el Gobierno de España ahora mismo en la Comunidad hubiéramos cerrado el interior de los bares y los restaurantes de manera insensata y sin basarlo en ningún informe sanitario y lo más grave convierten en ley un Consejo Interterritorial que no lo es", ha declarado. Ayuso considera que para el Gobierno de España para lo que le conviene "la ley no pesa".

En cuanto a la posibilidad de que se abra en la región el ocio nocturno, ha trasladado que harán lo que les indiquen las autoridades sanitarias.