Ayuso sobre el contrato a su hermano: "No ha habido contratación irregular"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que este jueves que "no ha habido contratación irregular" con personas de su entorno en el asunto por el que ella habría sido investigada por una empresa de espionaje desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

"Como yo no he hecho nada ni he adjudicado nada a mi entorno, doy por respondida su pregunta", ha declarado Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid a una cuestión de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha aprovechado su intervención para interpelar a la mandataria regional por las presuntas irregularidades en un contrato de 1,5 millones de euros con su hermano, según publicaron este miércoles El Mundo y El Confidencial.

La presidenta madrileña ha acusado a "unos y otros" de ir contra ella, pero como "no han podido acabar" con ella "van contra lo más importante que tiene una persona, que es su familia", ha espetado.

La presidenta madrileña y la dirección nacional del PP han roto la tregua por las elecciones de Castilla y León en la pugna por el control del partido en Madrid, que Díaz Ayuso aspira a liderar, tras la publicación de un presunto espionaje desde una empresa municipal para investigar a la mandataria, un extremo que el PP de Madrid desmintió este miércoles.

Este jueves, en la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso ha sentenciado que "no van a encontrar" nada irregular contra ella, aunque la oposición se dedique a llevarla a "comisiones de investigación o a paseíllos".

"Pueden mirar todo lo que quieran, los madrileños pueden estar tranquilos porque este Gobierno no ha dejado de gestionar por Madrid a pesar de las dificultades que ustedes están poniendo", ha aseverado, al tiempo que ha remarcado que "jamás un solo madrileño va a ver que un solo minuto desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid se ha dedicado ni para beneficiarme yo ni para beneficiar a nadie de mi entorno".

Este jueves, la dirección nacional del PP ha manifestado a Efe que desde octubre tiene información sobre presuntas irregularidades en un contrato al hermano de Díaz Ayuso por valor de 1,5 millones de euros por la compra de mascarillas durante la primera ola de la pandemia y le pidió explicaciones por ello.

En todo caso, Génova niega que se encargase un espionaje contra la presidenta madrileña a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) como publicaron este miércoles El Mundo y El Confidencial.

También lo ha negado este jueves el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, que al ser conocedor en diciembre de este supuesto encargo investigó en el seno del Consistorio y de la empresa municipal, sin encontrar pruebas sobre el espionaje.

Tanto el detective al que se apuntaba como el empleado municipal habrían negado, según Almeida, que mantuviesen contacto. Además, el regidor ha señalado que Ángel Carromero, director general de la Coordinación de la Alcaldía y dirigente del PP madrileño, le ha dicho que no ha estado relacionado con investigaciones a la presidenta madrileña desde el ayuntamiento de la capital.

LA IZQUIERDA ARREMETE CONTRA AYUSO POR BATALLA CON CASADO

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han cargado este jueves contra Díaz Ayuso en el pleno de la Cámara regional por la nueva tormenta desatada dentro del seno del PP por la pugna del control del partido en Madrid.

Desde la bancada socialista, el portavoz Juan Lobato ha cuestionado a la presidenta regional si la libertad que proponía era la de "los chantajes, la de la libertad siciliana" con "tamayazos, cremas o aviones".

La líder de la oposición, Mónica García (Más Madrid), ha espetado a Díaz Ayuso que por culpa del PP "han vuelto a saltar las costuras de la decencia política", y ha tildado la polémica de "bochorno".

"Ni con todas las mascarillas adjudicadas al amigo de su hermano hoy se puede tapar el olor a podrido de su partido", ha dicho García, quien ha recriminado que el Ejecutivo regional se dedicara, "como ya pasó en el 11M, a sus propios chanchullos" durante la peor ola de la pandemia.

"Necesitamos una tregua. No me refiero a los navajazos que se están dando entre la banda uno y dos de su partido. Me refiero a que dejen de utilizar a los madrileños como ese muñeco de vudú donde vuelvan sus mafias", ha indicado.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha dicho a Díaz Ayuso que "ni 24 horas ha tardado en desempolvar los tambores de guerra contra su jefe", Pablo Casado, y ha apuntado que "alguno está arrepintiéndose" dentro del PP de adelantar las elecciones en Castilla y León y de "haber encomendado a Carromero que la investigue".

Unidas Podemos, que ha avanzado que registrará una comparecencia en la comisión parlamentaria de vigilancia de las contrataciones de todos los presuntos implicados, ha asegurado que no permitirá que Día Ayuso utilice la Comunidad de Madrid como "su campo de batalla para sus guerras internas" y sus "episodios de espionaje y regar con dinero público con contratos a familiares y amigos".