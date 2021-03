Ayuso sigue apostando por no cerrar la hostelería: "Cuanto más se aprieta la libertad, más se mete el virus en casas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que la mejor forma de ayudar al sector de la hostelería es no cerrarla y ha asegurado que "cuanto más se aprieta la libertad de los ciudadanos, el virus más se mete en las casas y es más difícil controlarlo".

En una entrevista con 'esRadio', recogida por Europa Press, Ayuso cree que cerrar "no es eficaz" como se ha comprobado en otras comunidades autónomas, sino que hay que ir "contra el virus con medidas y decisiones quirúrgicas" y "no drásticas" que estas últimas suponen, a su juicio, un "abuso de poder".

"Los ciudadanos no pueden salir de la Comunidad, no pueden recibir visitas, no pueden salir a los bares y encima ¿te cierro el negocio de toda la vida? No hay informes que digan que el contagio solo se da en el comercio y la hostelería. Cuanto más se aprieta la libertad de los ciudadanos, más se mete el virus en las casas y es muchísimo más difícil de controlar", ha sostenido.

La dirigente autonómica ha defendido que sí que tienen ayudas directas para la hostelería, autónomos, empresarios y otros sectores, pero sigue pensando que "no hay mejor ayuda que el no cerrar". A su parecer, los ciudadanos no se levantan "cada mañana esperando a que les vengan a dirigir sus vidas; tienen sus comercios, bares y restaurantes".

"Lo mejor que se puede hacer por ellos es dejarles trabajar. No sirve de nada te cierro todo y ya te daré una ayudita. No suplen la no recaudación de un negocio. Como dirigente sería más fácil cerrar todo y estar en los grupos de los que estamos tomando medidas sensatas pero lo que no me parece sensato es mandar después a esta gente a las colas del hambre", ha zanjado.