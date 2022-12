Ayuso: Sánchez ha decidido que ellos son los jueces, la Ley y el Ejecutivo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este sábado el "daño imperdonable" del Gobierno de Pedro Sánchez a España porque, desde su punto de vista, "han decidido que son los jueces, que son la Ley y que son el Ejecutivo".

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso registró en la noche del viernes ante el Tribunal Constitucional una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la proposición de ley del PSOE y Podemos para derogar la sedición y rebajar la malversación.

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la reforma del Código Penal que conlleva la derogación del delito de sedición, la rebaja de las penas por malversación y el cambio de modelo en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

"El Gobierno, lo que ha decidido, es enfrentar la Justicia con la democracia, lo están diciendo abiertamente y para que esos tintes autoritarios queden eclipsados lanzan tinta de calamar e intentan trasladarle a los ciudadanos que somos todos iguales y que hay que ver cómo son los políticos", ha manifestado Díaz Ayuso a los periodistas en Chinchón.

Lo que se está haciendo es "una irrupción en la separación de poderes", según la presidenta madrileña, quien ha opinado que "el Gobierno ha decidido que ellos son los jueces, que son la Ley y que son el Ejecutivo" y "con esto lo único que van a conseguir es minar la convivencia de los españoles, que debería ser el principal objetivo del presidente del Gobierno, unir a España y no trasladar el caos de Cataluña al resto del país porque electoralmente a ellos les interesa".

Para Ayuso, lo que intenta el Gobierno es "bloquear, imponer y desde luego salir con esos argumentarios todos a una diciendo las mismas historias que no se cree absolutamente nadie".

La presidenta madrileña ha estimado que "el deterioro democrático e institucional que está sufriendo España por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez es imperdonable, es un daño a España, un deterioro tal que no sé ni siquiera en inversiones, en comercio, en turismo cómo nos va a afectar, pero el presidente no puede permitir esto, no puede seguir haciendo este daño a España".