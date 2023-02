Ayuso reivindica la autonomía "con lealtad" lejos del "negocio" identitario

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este viernes el sistema autonómico que Madrid ha protegido "con lealtad", sin necesidad de dedicar "un solo euro al negocio de la identidad", y ha destacado que este modelo es el que ha permitido a la región ser "capital de España".

"No queremos ser diferentes al resto de los españoles. Madrid no eleva muros, los derriba", ha subrayado Ayuso en el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, celebrado en la Real Casa de Correos, donde ha destacado que las competencias autonómicas han permitido bajar los impuestos o la libertad educativa "frente a modelos impositivos".

"Ha sido el modelo autonómico y no el centralismo el que ha permitido a Madrid convertirse en la comunidad capital de España", ha resaltado.

Ayuso ha remarcado que Madrid no accedió a la Autonomía apelando a una pretendida identidad, ya que fue de las últimas autonomías que lo firmó, y lo hizo "sin un particular arraigo histórico ni popular".

Para la dirigente del PP Madrid es "el rompeolas de las Españas" y "fruto de la diversidad", en la que "no hay maketos, no hay charnegos, hay madrileños de Cádiz, de Bilbao o de Caracas", como sus dirigentes políticos, que la gran mayoría no han nacido aquí.

Además, Madrid "no se lanzó desesperadamente en busca de peculiaridades que nos diferenciaran de otras regiones para fabricar un hecho identitario" y los madrileños no quieren "ser diferentes al resto de los españoles".

"En Madrid preferimos crear prosperidad en vez de crear una nación. Y hoy seguimos huyendo del localismo. No queremos replegarnos sobre nosotros mismos", ha expresado.

En su discurso, Ayuso ha celebrado que en cuarenta años de autonomía la población ha crecido el doble que la media nacional, ha incrementado sus hospitales de 18 a 35, de 1.000 centros educativos a casi 2.000 y tiene "los mejores servicios públicos de España y una de las mejores redes de infraestructuras del mundo", después de que las competencias fueran transferidas a las comunidades.

Al inicio del discurso, Ayuso ha hecho una mención especial en su discurso del expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, al frente de la región cuando se firmó el Estatuto de Autonomía y que "le tocó hacer quizá lo más difícil: convertir una diputación provincial en una comunidad autónoma homologable a todas las demás", ha subrayado.

"Hablo por todos los madrileños si digo que somos muy afortunados de tener a Joaquín Leguina como padre de nuestra autonomía", ha dicho Ayuso sobre el expresidente socialista, quien fue expulsado como militante del PSOE en diciembre por su apoyo a la dirigente del PP, y previamente le abrió un expediente en 2021 tras un acto en campaña en las elecciones del 4 de mayo.

En su intervención en el acto, Leguina ha vuelto a alabar a Ayuso y ha afirmado que después de que el PSOE perdiese las elecciones autonómicas en 1995, la Comunidad de Madrid "está mejor", lo que a su juicio "algo tendrá que ver" con los que le sucedieron en el cargo, que todos fueron gobernantes del PP.

Leguina ha recordado su paso por el Gobierno madrileño y a sus antecesores, y ha ensalzado las políticas de sus sucesores, como Alberto Ruiz Gallardón, también presente en el acto, de quien ha destacado su actuación en el Metro de Madrid.

¿Qué ha pasado después, después de que perdiéramos las elecciones? ¿Madrid está mejor o peor? Está Mejor, yo diría que está mejor, y algo tendrá que ver con los que me han sustituido en el cargo y los gobiernos", ha asegurado Leguina, que ha dicho que Madrid es mucho más "atractiva".