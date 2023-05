Ayuso reitera que se deben estudiar "todas las vías" para asegurarse de que el proyecto de Bildu es "legal"

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este lunes que su propuesta sobre EH Bildu es que se estudien "todas las vías" para asegurar que el proyecto "es legal".

Preguntada por si hay diferencias entre la cúpula del PP y ella en esta cuestión, ha subrayado que no se trata de "discrepar" con la dirección de su partido sino "de analizar distintas vías" para ver "qué solución" dan a un problema que ven "desde la misma manera".

A su parecer, lo que no es "coherente" es una vez que se ha hecho eco de la entrada de estos condenados por delitos de sangre en las listas, "gente que es socia de Sánchez", tenga un mitin en Bilbao y no hable de ello.

"Yo no busco ilegalizar Bildu porque no me guste. Eso no es así. Eso es evidente que no funciona y que jamás defendería algo tan absurdo. Mi pregunta es si estamos estudiando todas las vías y si estamos plenamente seguros de que este proyecto es legal", ha señalado durante una entrevista en directo con 'ABC'.

Para la presidenta, "están construyendo una supuesta nueva nación, están construyendo un nuevo estado, están construyendo un proyecto" que "no deja de crecer de manera muy preocupante en Navarra". "Creo que las nuevas generaciones tienen derecho a heredar el mismo país que nosotros, una nación unida y que tenía sus diferencias, su personalidad por comunidades autónomas maravillosa", ha remarcado.

PP SE ENFOCA EN CUESTIÓN JURÍDICA

Por su parte, la dirección nacional del PP cree que no hay encaje en la Ley de Partidos para esa ilegalización, según sostienen sus propios servicios jurídicos. Así lo expuso públicamente este jueves la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, quien cree que hay que diferenciar la "cuestión jurídica" de la "cuestión política", siendo esta última en la que el PP nacional pone el foco en este momento.

La cúpula del PP considera que las declaraciones de Ayuso y de 'Génova' "no son incompatibles". "Cada uno va en la búsqueda de un objetivo concreto", han asegurado a Europa Press fuentes próximas a Feijóo, que sostienen que la presidenta madrileña "va a por el electorado de Vox" y "tiene derecho a manifestar su opinión", sin que sus palabras hayan "tensionado" a la dirección del partido. "No hay incomodidad de ningún tipo", han zanjado las mismas fuentes.