Ayuso reitera que no acatará la "imposición política" de Sanidad: "No vamos a ir contra los intereses de los ciudadanos"

Defiende que para que sea norma obligatoria debería haberse aprobado "por unanimidad"

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que su Gobierno no acatará las medidas contra el coronavirus acordadas en el seno del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud, que ha tildado de "imposición política" y "no sanitaria".

"Mientras no sea obligatorio lo que no vamos a ir es contra los intereses de los ciudadanos. Este Gobierno se las tendrá que apañar, como sabe hacer, para apañar y arrollar", ha manifestado, ante los periodistas, en su visita a las obras de la estación de Metro de Gran Vía.

Ayuso ha defendido que no se trata de una cuestión de "rebeldía" por su parte porque "rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos".

Así, ha hecho hincapié en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está utilizando la pandemia para ocultar la subida de impuestos, la subida de la luz y sobre todo para conseguir dinero de manera vergonzosa". A su parecer, "todo lo que está haciendo ahora mismo sobre todo trata de tapar lo que está ocurriendo realmente" como "los indultos" o que está "destrozando España".

"Estamos hablando de una imposición política que no es sanitaria, y que es arbitraria. Quiero dejar claro que todo lo que hace este Gobierno siempre es o por imposición o con mentiras", ha lanzado.

La dirigente madrileña ha subrayado que para que sea obligatoria debería haberse aprobado "por unanimidad" y ni se está "en estado de alarma ni ha habido unanimidad". En este sentido, ha indicado que este organismo "no tiene capacidad de hacer ley algo que no es".

"Las comunidades autónomas que estamos en contra de esta norma, que viene tarde y no se basa en ningún informe sanitario, representamos a más de 30 millones de españoles. Díganme que unidad es esa a la hora de imponer una norma de esas características. Eso se hace en un parlamento", ha remarcado.

Además, ha censurado que las decisiones adoptadas se ceban "con la hostelería" y ha insistido en que con ella no cuenten para "arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes".

Para Ayuso, no tiene sentido que "a estas alturas, después no haber hecho absolutamente nada durante toda la pandemia, ahora que por fin las cifras ya son para toda España mucho mejor intenten imponer estas normas que directamente atentan contra la normalidad de un encuentro como puede ser la EBAU, las ferias de Ifema o las propias bodas". "Creo que los ciudadanos ya lo han pasado francamente mal todo este tiempo como para empezar a innovar e imponer de esta manera arbitraria", ha remachado.