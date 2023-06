Ayuso rechaza "provocaciones" de Más Madrid y les sitúa como "ultraizquierda": "No les tenemos miedo"

Acusa a Mónica García de ser una "pobre sindicalista sanitaria"

La candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado las "provocaciones" de Más Madrid y ha situado a este grupo parlamentario en la "ultraizquierda", al tiempo que les ha avisado de que no les tienen "miedo".

"Intuyo que vamos a comenzar esta legislatura como la terminamos, la anterior. Ayer incluso, durante mi exposición del discurso de investidura. No siempre lo tuve fácil por parte de los grupos de la izquierda, no respetando los silencios, con los teléfonos móviles, con portazos. Entiendo que eso es fruto de la frustración del resultado electoral, el querer hacerse llamar la atención, verse, visibilizarse", ha trasladado la candidata durante la segunda sesión de investidura al contestar a la portavoz de Más Madrid, Mónica García.

A su juicio, las formas de debatir de Más Madrid "no enriquecen el debate parlamentario" pero ha incidido que tienen que ser "fuertes para no caer normalmente en estas provocaciones" y seguir defendiendo aquello que han logrado.

"La ultraizquierda ha pasado de 34 a 27 escaños en esta Asamblea, pero no ha cambiado prácticamente nada. He tenido que escuchar todo tipo de ataques personales, de acusaciones, de bulos. Pero vamos a empezar por la violencia machista. Aquí hay dos clases de mujeres, las buenas, las malas, las que votan a la izquierda, las que no. Somos las malas, somos las malas mujeres. Cuando he escuchado la portavoz de Mas Madrid, toda la lista de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, de violencia contra la mujer, pensaba que se la estaba leyendo la propia ministra Montero. Digo, ya están con las traiciones también aquí", ha lanzado la futura presidenta.

En este punto, Ayuso ha ironizado con que ahora en Más Madrid "no se acuerden de Podemos". "Nadie nos acordamos de Podemos, pero ustedes vienen de ahí, pues ustedes mismos, ustedes y muchas personas", le ha lanzado.

La que será dirigente autonómica ha acusado a la líder de la oposición de no respetar "absolutamente nada", ni las leyes que dice que "no se tocan". "¿Sabe donde no se tocan? En las dictaduras. Y lo que no han hecho los madrileños es darnos una mayoría absoluta para no hacer absolutamente nada. Por tanto, todo aquello que sea mejorable, todo aquello que se tenga que reformar, créame, vamos que sí se va a reformar. Y no les vamos a tener miedo ni a sus alaracas, ni a sus manifestaciones violentas, ni a sus listas negras, ni a su señalamiento", le ha recalcado.

Al hilo, Ayuso le ha vuelto a insistir en que "si no respeta la voluntad de las urnas" el problema lo tiene la propia portavoz, que ve las nuevas reformas, la construcción de hospitales y la creación de viviendas como "ladrillazo" cuando son "oportunidades".

"Nosotros no reímos, nosotros no insultamos, humillamos. De verdad, creo que es un discurso que no se sostiene, que es minoritario. Tiene que seguir por el mismo camino. Pero ya que hace chistes, y tantos chistes, a lo mejor cuando se abre el telón lo que aparece es una sindicatura sanitaria, incomprendida, no entiende cómo teniendo la razón absoluta, sabiendo de todo, teniendo recetas para todo, viviendo en un mundo mágico que no le da la oportunidad de ser presidenta de la Comunidad de Madrid. El mundo incomprendido de una pobre sindicalista sanitaria, Mónica García", ha lanzado.