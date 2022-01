Ayuso no ve que Aznar enviara "recaditos" a Casado sobre ella en Valladolid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no cree que el expresidente del Gobierno José María Aznar enviara "recaditos" al líder del PP, Pablo Casado, sobre ella, y ha afirmado que los populares y Vox "comparten muchas cosas" como los votantes y, aunque deben aspirar a gobernar "en libertad", no deben buscar "divisiones".

En una entrevista en Antena 3, Ayuso no ve que sea cuestión de "recaditos" el mensaje de Aznar en Valladolid de que el objetivo de las elecciones en Castilla y León no es que haya "que ganar para que vaya no sé quién a la Moncloa", y que "lo inteligente es "rodearse de los mejores", en una posible alusión al conflicto del líder del PP con la presidenta regional por el liderazgo del partido en Madrid.

"No tengo que ver con cada cosa que ocurre en política en este país", ha subrayado Ayuso, y ha añadido que el expresidente "no es un florero, es un político" que "ha unido al centro derecha en las mayores mayorías que ha habido nunca, a más de once millones de españoles".

La presidenta regional no cree que Aznar se quisiera referir a ella en sus palabras en el mitin de Valladolid porque, si no, la hubiera "mencionado directamente" y lo que hizo fue "sentar esa cátedra" para que en el PP "sepamos qué queremos hacer".

"Si alguien quiere un discurso de palabras vacías que no le llame", ha afirmado Ayuso, que ha apuntado que Aznar es "un referente político para el PP y el centro derecha en general" que "sienta cátedra" e invita a "hacernos pensar".

En esta línea, ha señalado que si ese mitin lo hubiera organizado ella la hubiera invitado a la reflexión, y ha añadido que no cree que sea "cuestión de recaditos".

"Él si quiere decir algo a las claras, lo dice", ha espetado.

Queremos proteger el servicio del taxi en Madrid con nuevas propuestas que le hagan crecer y recaudar más. Es un servicio de siempre, nuestro.



Pero el modelo en Madrid es el de la libre competencia, por eso no eliminaremos las VTC. pic.twitter.com/nBquMl34kX — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 31, 2022

Frente a las críticas de Casado a Vox durante el inicio de la campaña electoral, Ayuso ha indicado que Vox y PP, aunque tienen diferentes proyectos políticos, "comparten muchas cosas" como los votantes e "intereses compartidos para el proyecto que necesitamos en España" ante el Gobierno de Pedro Sánchez.

"España necesita un cambio y no estamos para buscar entre nosotros estas divisiones", ha zanjado.