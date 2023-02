Ayuso presume en Barcelona de su modelo frente al "delirio" independentista

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presumido en Barcelona de su modelo de gestión frente a los "delirios" del independentismo catalán, al que ha acusado de "fabricar con tiempo y dinero un país y una nación" y ha avisado: "Se ha acabado pedir diálogo para romper España".

En su octava visita a Cataluña desde que es presidenta madrileña, Ayuso ha protagonizado una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona.

La dirigente popular ha exhibido su modelo político que ha hecho de Madrid, ha dicho, una "región acogedora, próspera, llena de oportunidades", camino del "pleno empleo" y con la fiscalidad "más baja" de España; una región "donde las cosas suceden" y que es "libre, rebelde, con la mejor vida nocturna, repleta de bares y tabernas".

Un lugar donde "no se humilla a nadie por su forma de hablar español"; o en la que se abren las puertas a empresas o sanitarios, a diferencia de lugares como Baleares donde "se les excluye si no hablan catalán".

En contraposición, en un contexto marcado por "la integración europea, la guerra en Ucrania o los desafíos de la digitalización", Ayuso ha opinado que "los delirios del separatismo se ven superados por la realidad misma".

"SE HA ACABADO PEDIR DIÁLOGO PARA ROMPER ESPAÑA"

Tras advertir de que un golpe de Estado es "sustituir un régimen constitucional por otro sin seguir los procedimientos establecidos", la presidenta ha alertado de que "eso es lo que los independentistas llevan décadas perpetrando en Cataluña y lo que la coalición que apoya a Sánchez lleva intentando en España en los últimos años".

"A unos y otros les decimos que se ha acabado. Se ha acabado pedir diálogo para romper España con el dinero de todos, al tiempo que se le niega la palabra a la oposición, la libertad a medios, profesores, alumnos y familias", ha dicho Ayuso.

Como se ha acabado también, ha proseguido, el "faltar al decoro de edificios públicos de todos para ensuciarlos con su propaganda, o el politizar la vida entera", porque "eso es la definición del totalitarismo".

"¿Quieren diálogo los independentistas? Que escuchen a la Cataluña constitucional (...), a la que le niegan incluso la propia existencia", ha reprochado. "¿Llegarán al extremo de Nicaragua, donde se despoja de su condición de nicaragüenses a los que cuestionan el gobierno de Ortega? ¿No es eso lo que se inventó en 2017, dejar sin sus derechos constitucionales a la mitad de los catalanes?".

Y se ha preguntado si "la opresión contra los no separatistas no será ahora más asfixiante, más silenciosa y consentida por Sánchez", ya que "ahora que saben que no podrán conseguir la independencia, quieren imponer un régimen excluyente por la vía de los hechos".

"LA EXISTENCIA DE ESPAÑA ESTÁ EN JUEGO" EN LAS ELECCIONES

Por todo ello, tras dedicar duras palabras también al Gobierno de Pedro Sánchez, la presidenta madrileña ha opinado que "lo que está en juego en las próximas elecciones (generales) es la propia existencia de España como la conocemos".

Como también ha expuesto que "el único enemigo temible de Cataluña es el proceso separatista"; ella ha apostado en cambio por Madrid y Cataluña yendo de la mano, porque "juntas serían imbatibles, compitiendo con lealtad y cooperación para conseguir grandes logros".

En esa línea, ha mostrado su "alegría de corazón" por el hecho de que el Mobile World Congress se celebre en Barcelona, aunque ha dedicado también duras palabras contra su alcaldesa, Ada Colau: "Nosotros nunca habríamos roto relaciones con la capital de la democracia más próspera de Oriente, con Tel Aviv, algo que no tiene explicación".

"Ni tampoco seríamos tan falsos de no saludar al jefe del Estado en una recepción, como ocurrió ayer aquí, para luego sentarnos a cenar con él y pedir dinero al presidente del Gobierno", ha sentenciado. "La falta de respeto al jefe del Estado es pueril e innecesaria, y aísla cada vez más a Cataluña".