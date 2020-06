Ayuso se pregunta dónde ha estado Iglesias, "el jefe de Reyero", en la gestión de residencias

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado dónde ha estado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al que ha señalado como "jefe" de su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, en la gestión de residencias.

En una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha sostenido que lo que se ha vivido es "una auténtica guerra", en la que la Administración autonómica ha estado "muy sola y con muy poca ayuda".

"¿Dónde está el jefe de Reyero que es Pablo Iglesias, además de estar echando gasolina en este debate y haciendo tanto daño? No nos ha ayudado ni a mi consejero, ni por supuesto a la Comunidad de Madrid... no han ido a un hospital, no han ido a una residencia. Por hacer ni siquiera nos han llamado", ha lanzado.

Repreguntada por estas palabras, Ayuso ha indicado que durante el mando único Iglesias "dijo que él iba a procurar cuidar las residencias, que era su responsabilidad, que creaba un mando único".

"Durante estos meses ha sido el jefe de mi consejero y ni está ni se le espera, ha tenido que ser uno y otro los consejeros de la Comunidad de Madrid (Políticas Sociales y Sanidad) los que se han tenido que poner solos al frente de una situación tan complicada", ha apostillado.