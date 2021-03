Ayuso pide que se deje de "criminalizar" a la gente que va a Madrid e insiste en la falta de control en Barajas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes que se deje de "criminalizar" a la gente que va a visitar a Madrid y ha insistido en que en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas "no hay ningún tipo de control".

La dirigente ha señalado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, que el problema "no es de dónde viene uno" sea de París o de Murcia, sino de que "no hay las medidas concretas para asegurarnos que el que entra no está contagiado".

Así, Ayuso ha criticado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén en las fronteras de la Comunidad como si se saliera "de otro país" preguntando a los ciudadanos dónde van y ha subrayado que preferiría que ayudaran a evitar botellones o fiestas ilegales en la región.

En relación al Aeropuerto de Barajas ha afirmado que "no hay ningún tipo de control de nada" y que el Gobierno de España "no ha liderado nada que tenga que ver con la pandemia".

"Todo el mundo puede venir a Madrid por Barajas, por el AVE, pero nadie puede salir a su segunda comunidad autónoma teniendo en cuenta que la mayoría de la gente que vivimos en Madrid tenemos familia y arraigo en otras regiones", ha reprochado.

Por ello, ha destacado que no es "sensato" sino de tener "un cuajo tremendo" el "no hacer nada y luego cuando hay una fiesta intentar achacármela a mí porque el chaval es de Francia".

"A mí me da igual de dónde venga la gente si la PCR es negativa", ha trasladado, a lo que ha añadido la importancia de mover la economía de los comercios, los museos y otros sectores "absolutamente afectados" por la crisis generada por la pandemia de coronavirus.