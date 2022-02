Ayuso pide un giro absoluto en el PP: La situación es insostenible

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que la celebración de un congreso nacional extraordinario del PP se tendrá que decidir estos días, al tiempo que ha precisado que "hace falta un giro absoluto" en el partido porque la situación "es insostenible y cada día peor".

En el municipio madrileño de Boadilla del Monte, donde ha protagonizado su primer acto institucional tras la crisis abierta con Pablo Casado, Díaz Ayuso ha rechazado que haya "una guerra de intereses" con el líder del partido, ya que su sitio -ha reiterado- "es Madrid".

"No ha habido una guerra Ayuso-Casado, nunca he pretendido sustituirle; mi sitio es Madrid y la Comunidad de Madrid es demasiado importante como para andar jugando o entender que es poco", ha remarcado Díaz Ayuso, que ha pedido que se diriman responsabilidades tras la polémica del contrato relacionado con su hermano porque, ha dicho, no puede salir "gratis".

Génova intenta atajar la crisis con la presidenta regional cerrando el expediente informativo que le abrió el pasado jueves tras recibir las explicaciones requeridas sobre el contrato del que se benefició su hermano por la compra de mascarillas en China, y trata de disipar las sospechas de corrupción al dar por válida la justificación de que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.580 euros por "gestiones realizadas para conseguir el material de China y su traslado a Madrid".

"Si tiene que haber dimisiones o no en el PP se verá estos días pero no puede quedar gratis haber causado este daño a la Comunidad de Madrid y el trato de mi familia, que se la persigue con cámaras hasta en el pueblo; han llegado incluso a vincular a mi madre con facturas cuando es una mujer jubilada y viuda, no puedo mirar a otro lado y pretender que todo siga igual", ha añadido.

La presidenta madrileña no ha querido valorar si debe haber dimisiones pero sí ha precisado que la situación en el PP es "insostenible" y el partido se está "desangrando" por este asunto, además del "daño" que cree que le está haciendo a la comunidad, por lo que, a su juicio, "hace falta un giro absoluto por el bien de España".

Según Díaz Ayuso, será el PP el que tenga que decidir si celebrar un congreso extraordinario, pero cree que la situación "es insostenible y cada día peor".

"Nos estamos desangrando, cada día que pasa nos hace más daño", ha subrayado, tras denunciar el "ataque cruel y político" que ha recibido, "donde se me ha negado hasta la presunción de inocencia y han pretendido implicarme en corrupción y malas prácticas".

Tras el apoyo recibido este domingo en Génova, donde miles de personas se concentraron para pedir la dimisión de Casado y de su número dos, Teodoro García Egea, Díaz Ayuso ha agradecido "los múltiples gestos de cariño" que ha recibido en los últimos días, y ha remarcado que seguirá con su responsabilidad al frente de la Comunidad de Madrid.

"No se trata de darme su confianza por cariño, se trata de comprobar que lo que estoy diciendo es cierto y ganarme su confianza", ha expresado Díaz Ayuso, que ha sido recibida en Boadilla del Monte con aplausos y al grito de "presidenta".

La presidenta madrileña ha defendido el honor de su hermano y ha afirmado que acudirá a la Fiscalía este mismo lunes para aportar toda la documentación relativa al contrato con Priviet Sportive, la empresa contratada por la Comunidad de Madrid, y del que, ha reiterado, es "ajeno" a ella.