Ayuso no normalizaría a Petro, pero ve un desaire que Vox dejase el hemiciclo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no "blanquearía" ni "normalizaría" al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero considera que, acudiendo al Congreso para después abandonar el hemiciclo, Vox "desaira" al pueblo colombiano.

"Yo creo que para levantarte e irte es mejor no estar porque al final desairas a un político con el que no tienes absolutamente nada que ver, pero que está ahí puesto por los colombianos, por el pueblo de Colombia", afirma la presidenta madrileña en una entrevista con la Agencia EFE.

Preguntada acerca de si hubiese actuado como Vox o como el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que aplaudió en pie al mandatario colombiano, Ayuso apunta que lo que ha hecho es "no buscar bajo ningún concepto una reunión" con Petro y agrega después que "afortunadamente" como no ha estado en el Congreso no se ha visto en la situación.

"Ahora, es alguien con el que yo no establecería ninguna alianza, o por lo menos no alimentaría, blanquearía mucho de lo que hace, no lo normalizaría como con otros gobiernos. Quizás hay que ser coherente y tener una estrategia desde el principio, pero no buscar siempre el gesto por el gesto", afirma a continuación al respecto.

Además, la presidenta madrileña engloba el de Petro en los Gobiernos que "atentan contra la prosperidad y la libertad de sus ciudadanos", al tiempo que defiende que su reponsabilidad es cuidar a los colombianos en Madrid, "madrileños de Colombia", para lograr oportunidades para las familias, integración y educación para los hijos.

La visita oficial de Petro a España ha estado salpicada por la polémica al abandonar los parlamentarios de Vox el Congreso cuando éste iniciaba su discurso, a lo que siguió un cruce de reproches entre el líder de este partido, Santiago Abascal, que tilda al mandatario de "terrorista no arrepentido", y el propio Petro, quien le ha replicado denunciando "un insulto a Colombia".