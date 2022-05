Ayuso: Madrid tiene el Gobierno que España se pierde hasta que llegue el PP

La presidenta regional y candidata a presidir el PP de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que "Madrid tiene el Gobierno que España se está perdiendo hasta que el PP llegue de nuevo al Ejecutivo nacional".

En un acto con afiliados este domingo en la localidad madrileña de Alcobendas, Ayuso ha dicho que mientras Pedro Sánchez permanezca al frente del Gobierno "durará el nacionalismo" y que la Comunidad de Madrid se niega "a que el nacionalismo siga secando España, como lo están haciendo, por cierto, en tantas otras Comunidades Autónomas a marchas forzadas".

En comunidades como Valencia, Islas Baleares o Navarra se ve "cómo intentan cambiarnos España por la puerta de atrás", a marchas forzadas, "como no ha intentado ni conseguido el nacionalismo en Cataluña en décadas", ha dicho la presidenta, convencida de que "no hay ninguna institución que no hayan dejado completamente arrasada".

La gobernante madrileña ha presentado su proyecto de ciudadanos libres e iguales con el que ganó las elecciones autonómicas de mayo de 2021, el cual, ha dicho, crece y ofrece brazos abiertos a quienes quieran una segunda oportunidad.

Madrid es esa España pujante de ciudadanos libres que vienen a trabajar, una región donde la gestión de los servicios públicos se presupone y, por tanto, siempre los ciudadanos exigen más, ha dicho Ayuso, quien ha recordado que en Madrid se han registrado las cifras de paro más bajas en 14 años o que esta misma semana han quedado inauguradas las mejores urgencias pediátricas del país en la sanidad pública.

Tenemos los mejores datos en la industria, los mejores datos en mucho tiempo en turismo, bajamos impuestos, quitamos la burocracia innecesaria seguimos transformando y uniendo municipios a través de los transportes y de otros tantos servicios, ha añadido Ayuso.

También ha afirmado la presidenta que Madrid es una región "popular", que "no distingue de manera clasista a los ciudadanos, entre ricos y pobres, entre distritos o barrios, como hacen de manera torticera otros políticos".

La candidata a presidir el PP madrileño ha dicho además que la región ha bajado impuestos, ha creado empresas y es la que tiene "la mejor" educación y sanidad, frente a otras comunidades donde "el modelo socialista no ha servido", como en Extremadura o en Andalucía, región esta que ha visto durante décadas "que sus jóvenes se iban, las empresas se hundían y lideraba listas de corrupción y de fracaso escolar".

Sin embargo, ha dicho Ayuso, Andalucía "ha salido del socialismo y hoy compite con la Comunidad de Madrid en creación de empresas y proyectos".