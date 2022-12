Ayuso llama a la movilización civil contra el Gobierno y aplaude la de Perú

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado a que la sociedad civil, la prensa o los rectores se movilicen contra la "ignominia" del Gobierno y sus leyes y ha subrayado que las instituciones y la prensa en Perú han dado "ejemplo" para frenarle los pies "a la persona que intentaba dar un autogolpe".

"Incluso en Perú la prensa, las instituciones, han dado ejemplo y a la persona que intentaba imponer un autogolpe le han frenado los pies. Es lo que tenemos que hacer ahora, la sociedad civil, desde la prensa, los profesores, los rectores, decir no, así no se puede, a dónde vamos a ir, qué camino hemos emprendido", ha espetado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado este miércoles en Fuenlabrada (Madrid).

Ayuso ha reiterado su rechazo a apoyar la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque sólo "alienta al gobierno Frankenstein", y ha llamado, en su lugar, a una "gran movilización de la sociedad, cada uno desde sus respectivos ámbitos".

Ha instado a que los letrados del Congreso, "espantados por lo que está sucediendo", lleven sus quejas contra el Gobierno a las instituciones europeas, y a que los rectores "alarmados con la ley de universidades", en vez de "comentarlo", den pasos adelante.

Según Ayuso, lo que hay que hacer es "presentar recursos, manifestar el descontento donde toca, escribir artículos y que la sociedad civil se organice" contra el Gobierno, que va a aprobar las leyes "más nefastas vividas en democracia" y negociadas "de manera ilegítima".

Así, ha pedido a los ciudadanos que "voten lo que voten" entiendan que "el fin no justifica los medios" en un Estado de derecho donde la ley es "fundamental" y, a renglón seguido, ha señalado que incluso parlamentarios peruanos han dicho estos días que "nada ni nadie está por encima de la ley".

"Si aplicamos la democracia sin ley vamos a retroceder a las etapas más oscuras del siglo veinte y, por eso, la sociedad civil española, en la que confío profundamente, vote a quien vote, tiene que decir no a romper la separación de poderes, no a modificar el Código Penal a la carta de los delincuentes, no a la independencia del País Vasco y Cataluña (...), no a condonar penas a malversadores y golpistas", ha manifestado.

Para Ayuso, quien quiera "promover la independencia de Cataluña, como el PSOE con los independentistas", lo debe poner en un programa electoral, así como quien quiera seguir "promoviendo que el País Vasco sea un paraíso fiscal".