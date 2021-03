Ayuso llama "mentiroso" a Gabilondo: "Hace meses firmaba con Mas Madrid la subida indiscriminada de impuestos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el portavoz de PSOE en la Asamblea y candidato de este partido a la Presidencia, Ángel Gabilondo, es un "mentiroso" por decir que no quiere subir impuestos cuando hace dos meses lo firmaba.

"El señor Gabilondo no sé si es soso o no, como dice él, pero sí creo que es mentiroso. Eso es para mí lo grave y lo es porque el tricandidato de (Pedro) Sánchez hace tan solo dos meses estaba firmando con Mas Madrid una subida indiscriminada de impuestos para todos los madrileños, una subida de 3.600 millones de euros en todos los impuestos autonómicos", ha sostenido. Para la presidenta, es evidente que la subida de impuestos está detrás de su proyecto aunque ahora "diga que no".

Ayuso ha deslizado que quisiera ver "a cuántos ministros de Podemos va a cesar Pedro Sánchez estos días para demostrar que lo que dicen es cierto". "Yo desde luego no solo no pienso subir impuestos, como he demostrado estos dos años, sino que los pienso bajar, seguir haciéndolo", ha trasladado, en declaraciones a los medios en el Parque de la Alhóndiga, en Getafe.

Además, ha recordado que es el PSOE el que la ha intentado "obligar" a que "cerrara la hostelería y los comercios en los meses más difíciles par ala Comunidad", por lo que cree que "poco pueden ofrecer". A su parecer, está claro que si ellos tienen oportunidad, como han hecho en otras autonomías, cerrarán "todo por decreto, anunciarán subvenciones, que ya se verá si llegan, y pondrán en marcha una "subida indiscriminada de impuestos".