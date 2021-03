Ayuso ironiza con que Revilla ahora "parece virólogo" cuando antes repartía "revilletas" para proteger

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado con que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, "ahora parece que es virólogo, experto en Sanidad", cuando ha sido capaz de "darle las 'revilletas' famosas a los ciudadanos como única alternativa a la protección sanitaria".

Así lo ha indicado al ser preguntada por los periodistas, en el Parque de la Alhóndiga, en Getafe, por las declaraciones, a micrófono abierto, del dirigente cántabro, en las que dijo que Madrid sería "una bomba en 15 o 20 días" por los contagios de coronavirus.

"Nosotros mientras no dábamos esas 'revilletas', traíamos aviones con material sanitario para proteger a todos los profesionales que han estado al frente del Covid", ha recalcado. Ayuso ha hecho hincapié en que ella en ningún momento ha mencionado a otras autonomías, "por respeto", cuando cree que si se empieza a comparar la gestión "a lo mejor Madrid en algún momento tiene que empezar a sacar pecho".

La jefa del Ejecutivo autonómico cree que desde su Gobierno están haciendo las cosas lo mejor que pueden "en el escenario tan complejo" que tienen y teniendo en cuenta la densidad de población de la región.

"Al menos puedo decir con orgullo que no he destrozado la economía en la Comunidad ni he cerrado un sector que ha perdido el 25% del empleo en toda España", ha apuntado.