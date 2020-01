Ayuso insiste en que "no hay prisa" en sacar adelante los presupuestos para "no depender del Estado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que no quiere apresurarse a hacer unos presupuestos "sin saber cuánto dinero" va a tener para "no incurrir en déficit" y "no depender del Estado". "No quiero aventurarme, no hay prisa", ha aseverado.

En una entrevista en 'La Cadena Ser', recogida por Europa Press, la presidenta regional ha señalado a la pregunta de si afecta a Madrid "parálisis política" que solo a la parte económica de la Comunidad de Madrid y ha criticado que el Gobierno de España tenga fijados aún los presupuestos de la etapa de Mariano Rajoy al frente de Moncloa.

"No me quiero apresurar a hacer unos presupuestos que puedo esperar seis meses sin saber cuánto dinero voy a tener", ha recalcado Ayuso a la pregunta de si está afectando el diálogo con Vox a que las cuentas regionales salgan adelante.

Así, ha señalado que ha tenido que prorrogar los presupuestos ya que hay una situación en la que "no hay diálogo" entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el Gobierno regional.

"No nos ha reunido nunca y no nos ha llamado a Moncloa. No sabemos el dinero que se nos adeuda ni cuándo se nos va a devolver. Esto ha supuesto un parón en la parte presupuestaria. Pero nada más", ha apostillado.

Pese a ello, ha subrayado que "Madrid sigue funcionando como el motor económico" de España y en el último Consejo de Gobierno se han gestionado más de 1.500 millones de euros. "Estamos haciendo correctamente y vamos a ajustarnos a todas las reglas de gasto, de duda, de déficit", ha indicado.

"Mi primera obligación es gestionar aquí para seguir siendo un foco de certidumbre pero nunca dejar de lado la política nacional porque los presidentes autonómicos tenemos una responsabilidad con toda España. Y lo que es malo para una, es malo para todas", ha reseñado.

En este punto, se ha referido a la situación en Cataluña y ha afirmado que es "un robo directo de una parte de nuestro país a manos de unos cuantos, indicando que lo que hay que hacer es "manifestarse allá donde haga falta para explicar que esto no puedo seguir sucediendo".

PREFIERE CRITICAS Y PRESIÓN

Por ello, ha indicado que quiere que los presupuestos salgan pronto para dar "estabilidad económica" para dar cuotas de prosperidad a la región, si bien seguidamente se ha preguntado si alguien sabe qué va a pasar con el Gobierno de España la semana que viene cuando está prevista la investidura de Sánchez.

"Prefiero recibir críticas y presión unos meses y que el tiempo nos de la razón y que Madrid tenga una baja fiscalidad y se paguen menos impuestos. Quiero que haya más gente trabajando y menos impuestos", ha apostillado.

En cuanto a los presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid, Ayuso ha señalado que se demostró que "Vox no quería ayudar en absoluto" y que quería ir contra la estabilidad en el Ayuntamiento", criticando la "irresponsabilidad" de la Izquierda madrileña al permitir que salieran adelante las cuentas al contar con un concejal menos por la salida de Inés Sabanés.

BALANCE "ENORME"

Por otro lado, Ayuso ha querido hacer un balance de los primeros meses de su Gobierno en colación con Ciudadanos, reconociendo que fue difícil al comienzo. "El balance es enorme y demuestra que se puede gobernar en coalición", ha dicho.

También ha reconocido que el apoyo de Ciudadanos a la Comisión de Investigación de Avalmadrid no se lo esperó al inicio de empezar a andar el Gobierno regional, no por "el tema de Avalmadrid sino por pensar que tenían cuatro años por delante".

"No podíamos empezar así despistándose a la primera. Eso fue delicado. Hay que tener claro que hay una parte de la izquierda que no quiere que el Gobierno funcione. Sorteado aquello, cada día es una montaña rusa", ha dicho.