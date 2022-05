Ayuso y García se enzarzan por reducción de trenes de Metro: "Solo hay algo tan grave como robar dinero, robar tiempo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, han tenido este jueves en el Pleno de la Asamblea un cruce de declaraciones por la reducción de los trenes de Metro, consecuencia del aumento del precio de la luz.

En su intervención durante la sesión de control, García ha felicitado a la presidenta por el aniversario del 4M por un año "en abundancia en las comisiones, en promesas incumplidas, en titulares huecos, en exabruptos, en insultos o en fiscalías anticorrupción".

"La última de la que nos hemos enterado es que el proveedor de su hermano en China es una empresa de cables que falsificó certificados sanitarios. Supongo que ellos ponían los cables y usted ponía el enchufe", ha espetado, al tiempo que ha censurado que ella critique que quieran "regalar el acceso a las instituciones" a los médicos.

¿Quiere que le diga que es regalar el acceso a las instituciones? Es dar un cuarto de millón a su hermano, es dar 53.000 euros en metálico a su alcaldesa imputada en Arroyomolinos, es aumentar un 18% el gasto en altos cargos. Tiene ustedes una extraña concepción de lo que es el esfuerzo y el mérito porque llaman vagos a quienes reciben una ayuda para poder comer carne o pescado una vez ala semana pero ensalzan a aquellos que van del carrito de golf, al palco, del paco al Lamborghini sin levantarse de la silla recibiendo mordidas de su Gobierno", ha lanzado.

Según García, en el Gobierno "desayunan en tazas de Mr. Wonderful que dicen 'creer es poder' porque las que ponen 'la comisión de tu hermana es poder, el dinero de tus padres es poder' no está comercializada todavía".

Así, ha expuesto es que cree que ambas comparten "que trabajar menos y vivir mejor es bueno" aunque la diferencia es que Ayuso lo quiere "para su pandilla" y ellos "para todos los madrileños". Por eso, ha remarcado que "tener tiempo libre" debe ser "un derecho y no un privilegio".

En este punto, ha criticado que se hayan reducido un 10% los trenes de Metro y que por ello el "currito" tenga que "ponerse la alarma antes". "Solo hay algo tan grave como robar dinero, es robar tiempo", ha lanzado.

"PALETADAS", DICE AYUSO

Por su parte, Ayuso ha defendido que "el currito lo que hace, entre otras cosas, es coger el Metro es unas horas en las que la afluencia no se ha visto reducida", haciendo alusión a que se han bajado el número de trenes por alto precio de la energía en horas valle.

"Es muy curioso como estaba el otro día en la Real Casa de Correos hablando de cómo le daba la espalda a los compatriotas cuando era usted la que estaba dentro del edificio y yo en la calle saludando uno a uno a todos los ciudadano que venían a saludarme", ha dicho.

La presidenta madrileña se ha mofado de que García se haya sacado una foto en el Metro a decir cómo era la afluencia de los trenes con un cartel detrás que decía que el próximo tren llegaría en dos minutos. "Luego que si carritos de golf, todo tipo de estereotipos, Lamborghini... 'paletadas' que quiere que le diga", ha lanzado.

Ayuso ha sostenido que los únicos coches de lujo que ha habido en la Asamblea han sido "los de la señora de la UGT que se ha estado llevando su hija comisiones, como bien explicaban los medios".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A pesar de que hablen de "comisiones" y de "corrupción", la presidenta del Ejecutivo regional ha remarcado que "no hay nada de nada" y por eso se dedican a "emponzoñar". "Para mejor la situación de los ciudadanos habla de trabajar menos para vivir más, no me fastidie, para vivir mejor, la que trabaja la mitad y cobra por dos", ha zanjado.