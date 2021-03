Ayuso no entiende por qué hay que "cerrar por cerrar" las CCAA y cree que es pronto para decidir sobre Semana Santa

Cree que los cierres "no han servido absolutamente para nada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que no entiende por qué hay que "cerrar por cerrar" perimetralmente las autonomías y cree que es pronto para tomar decisiones sobre Semana Santa.

En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, la dirigente regional ha incidido en que ya han experimentado cierres perimetrales de las mismas características desde el mes de octubre o noviembre y estos "no han impedido una tercera ola".

"Estando todas las comunidades autónomas cerradas no se ha impedido que ese virus se haya desbocado. Se ha demostrado que no es Madrid quien está contagiando, que el virus no entiende de fronteras ni de origen", ha manifestado.

Aún así, ha hecho hincapié en que es "muy pronto" para decidir y ha defendido que en Madrid el coronavirus se está conteniendo conociendo su evolución y tomando decisiones con quince días de previsión.

Ayuso ha expuesto que entiende que en la era pre-Covid se planificaban las vacaciones y el tiempo con meses, pero ahora mismo, mientras el virus esté presente, hay que aprender "a estar informados permanentemente para tomar decisiones con pocos días".

"Es muy pronto para saber ahora dentro de un mes cómo están las cosas. Si todo va bien, si la incidencia es la misma que ahora, y si sigue bajando, para qué cerrar por cerrar", ha insistido.

Ayuso cree que los cierres perimetrales "no han servido absolutamente para nada. "Yo lo respeto y no hago como los demás, que hay muchos presidentes autonómicos, que cuestionan a Madrid y a los madrileños. Yo no hago eso pero que alguien me demuestre por qué no (abrir)", ha dicho.

En este punto, ha repetido que quieren acercarse lo más posible a la fecha para tomar la decisión por lo que esperarán "hasta ese último minuto" porque tendrán más información de cómo evoluciona el virus.

"Si el virus marcha de la misma manera no entiendo por qué cerrar por cerrar. Y yo creo que muchos comerciantes, a hosteleros, etcétera, también les vendrá bien que mientras se cumplan las normas empiecen a mover su maltrecha economía", ha apuntado.