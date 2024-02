Ayuso ensalza los valores y la trayectoria de Carlos Sainz: "Tenemos al mejor piloto de rallys del mundo"

Sainz recibe con "mucha ilusión" el homenaje y pone en valor que un madrileño y un catalán (su copiloto) hayan trabajado "hombro con hombro"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado este viernes los valores y la trayectoria de Carlos Sainz, al que ha calificado del "mejor piloto de rallys el mundo".

La Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, ha acogido este viernes un homenaje de la Comunidad de Madrid a este piloto madrileño y a su copiloto, Lucas Cruz, vencedores del Rally Dakar 2024.

"En tiempos en los que se invierten ciertos valores, es una verdadera satisfacción que el esfuerzo, la excelencia, la superación, sean lo que nos han dado a los españoles una nueva alegría deportiva y es un espejo en el que se mirarán tantos jóvenes y deportistas de todas las edades", ha remarcado.

Ayuso ha hecho hincapié en que "se puede tener un don" pero en el caso de Sainz y Cruz "hay mucho más que eso" porque "absolutamente nada que sea excelente te viene regalado en la vida". Considera que "solo con mucho sacrificio, entrenamiento, ambición, resistencia ante la frustración, fortaleza mental y pasión se puede llegar a ser tan bueno".

"A saber qué noches y qué días habréis pasado y que afortunadamente han quedado medio borradas porque ese también es el espíritu de un deportista... ¡En qué condiciones! ¡Con qué presión! Enhorabuena de verdad a los dos", ha subrayado a continuación.

Tras hacer un repaso a la trayectoria de Sainz, Ayuso ha destacado que "a pesar del esfuerzo y el sacrificio que conlleva" su forma de entender la competición sobre todo el madrileño tiene "la premisa de disfrutar y de hacerlo con alegría".

"Yo creo que por eso no hay rival que pueda vencerte porque pocas personas reúnen estas condiciones. Cómo se puede vencer a alguien que disfruta con lo que hace y encima se ve da bien. Esa forma de trabajar se contagia a todo el equipo algo que es clave en tus victorias, pues nadie llegaría lejos sin su equipo", ha trasladado la jefa del Ejecutivo regional.

Por su parte, Sainz ha agradecido volver a recibir este homenaje "por cuarta vez y ha incidido en que es "un orgullo grande" recibirlo este año dado que en esta ocasión había "muchas dudas" de si lograría el triunfo.

"Personalmente, como digo, me hace mucha ilusión el traer el trofeo hoy aquí a la Comunidad de Madrid. Me he sentido muy inmensamente agradecido por las muestras de cariño, pero pues hoy, con este largo aplauso, habéis conseguido que me vuelva a emocionar", ha compartido el piloto.

A continuación ha dado las gracias as su compañero por haber hecho "un Dakar impecable" y ha incidido en que su triunfo es la prueba de que "un madrileño y un catalán pueden trabajar hombro con hombro" y "unidos" para conseguir un objetivo, en este caso deportivo. "¿Por qué no en vez de tratar de separarnos pues tratar de trabajar todos en común?", ha preguntado. Por último, tras agradecer a la presidenta el homenaje, ha deslizado la posibilidad de "a lo mejor" intentar volver.

Además, Cruz ha incidido en que ha habido mucha gente que no ha confiado en que serían capaces de conseguir la victoria pero ha defendido que han podido hacerlo gracias "al trabajo en equipo" y a la "fuerza" de todo un grupo, como es el equipo Audi. "Esta carrera es una carrera en la que no se trabaja solo, no se compite solo, se compite contra los rivales y se compite con un equipo y esto es lo que nos ha hecho conseguir esta victoria", ha subrayado.