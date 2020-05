Ayuso dice que no se sintió "cómoda" cuando se hizo las fotos de 'El Mundo' y que no buscó "transmitir nada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que no se sintió "cómoda" cuando se hizo las fotos de la entrevista que publicó este fin de semana el diario 'El Mundo' y ha asegurado que no buscó "transmitir nada" con ellas.

"La verdad es que en esos momentos cuando me estaba haciendo las fotos te confieso que no estaba tampoco muy cómoda. Lo que pasa es que había sido un día muy largo, una semana durísima, viernes por la tarde. 'Ponte así, ponte asá'... bueno, pues lo haces", ha contado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

Ayuso ha desgranado que estaba "deseando irse a casa" y no reparó "en más". En todo caso, ha sostenido que es "responsabilidad" suya. "No le hago tampoco daño a nadie, no tenía tampoco intención de transmitir nada y simplemente es que estoy a otras cosas", ha manifestado.

En este punto, ha trasladado que está deseando "encontrar el punto exacto entre la lucha por la vida y por la salud" así como dar "el paso adelante" que les hace falta "para reactivar la economía" teniendo en cuenta que son "un motor económico para España" y que no pueden "estar permanentemente encerrados".