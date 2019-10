Ayuso dice que no puede poner un muro a la llegada de menores inmigrantes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en la Asamblea que la región no tiene competencias ni para expulsar ni para deportar a nadie, ni puede "poner un muro en Aranjuez" ante la entrada de los menores extranjeros no acompañados que vienen de Andalucía, ni puede "soltarles en el desierto".

De esta forma ha respondido en la sesión de control del Parlamento regional a una pregunta formulada por la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre los planes previstos para el colectivo de los menores extranjeros no acompañados (menas) y su inserción una vez alcanzada la mayoría de edad.

"Ustedes, con su miedo a hablar de la repatriación de los inmigrantes ilegales y con su miedo a hablar de lo que está pasando en los barrios cada vez que abren un centro de menores extranjeros no acompañados, están provocando un efecto llamada brutal y acaban ustedes siendo cómplices de las mafias que traen a los inmigrantes ilegales", le ha dicho la portavoz del partido de extrema derecha.

La presidenta regional se ha comprometido a colaborar con la Fiscalía en la determinación de la edad de los menas, como figuraba en el acuerdo de investidura que alcanzó con Vox, pero ha asegurado que no puede comprometer aquello que no está en sus competencias.

"No podemos expulsar a nadie; no podemos deportar a nadie. No tengo competencias para poner un muro en Aranjuez de entrada de los menores que vienen desde Andalucía y no tengo competencias para soltarles en el desierto porque no sé muchas veces ni de dónde vienen ni de dónde proceden", ha recalcado.