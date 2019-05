Ayuso dice que Madrid está libre de imposiciones gracias a PP, el partido "de las personas" y no de "colectivos"

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que la autonomía está "libre de imposiciones" gracias al PP, el partido "de las personas" y no el "los colectivos".

Lo ha señalado en un acto electoral en Móstoles, en el que ha estado acompañada de la candidata 'número nueve' del PP a la Asamblea, Alicia Sánchez-Camacho, y los candidatos a las alcaldías de esta localidad y de Leganés, Mirina Cortes y Miguel Ángel Recuenco, respectivamente.

En su intervención, la popular ha remarcado que "el mejor radar" para saber en que municipios gobierna la izquierda en la región es ir y comprobar que hay "ruido", que están "sucios" o que están "las calles atascadas". Y es que, ha insistido en que "el socialismo es el tiempo de crisis que pasa entre los gobiernos del PP".

A su parecer, la izquierda, "que en estas últimas semanas anda muy altiva", ya ha dejado ver cual es su modelo para la región: "atacar la libertad de horarios" o acabar con la "elección de hospitales". Además, ha criticado con dureza que propongan "eliminar la Educación Especial". Díaz Ayuso cree que esto "roza la inhumanidad". "No son humanos, no son dignos de estar en política", ha lanzado.

Ante esto, ha sostenido que el domingo toca "revelarse" y decir "no". "Por aquí no van a pasar, imposible, me niego", ha espetado. Para la aspirante del PP, será el momento de demostrar que la región es "territorio de libertad, libre de imposiciones y de totalitarismos".

"Esto es lo que ha hecho grande a esta comunidad por eso apelo a todas aquellas personas que no quieren que cambien el modelo de sociedad que vayan a las urnas", ha pedido.

Porque, según la candidata, aunque algunos quieran ser el PP, "ni lo son, ni lo serán". En este punto, ha criticado que más allá de "mucho ruido" y "mucha foto" a la hora de la verdad haya quienes han dejado siempre a un lado "las políticas liberales". En contraposición, ha defendido que ella tiene en su programa medidas para todas las edades y ha reivindicado que son el partido "de las personas" y no el de "los colectivos". "Con un mensaje moderado, sin circos", ha dicho.

Para concluir, Díaz Ayuso se ha mostrado "muy positiva" ante los resultados de las elecciones pero ha querido dejar claro que "pase lo que pase" el resto de su vida recordará que ha sido "un inmenso placer" haber sido la candidata del PP.