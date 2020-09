Ayuso dice que hará "lo que sea" para frenar la pandemia aunque cree que el estado de alarma es "la muerte" para Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que hará "lo que sea" para frenar la pandemia en la autonomía aunque ha manifestado que declarar el estado de alarma sería "la muerte" para la autonomía.

"Yo no tengo ningún ego. Yo haría cualquier cosa porque esto acabara, haría lo que fuera, no tengo otro interés, no hago otra cosa en la vida, que intentar acabar con esto con los recursos que tenemos", ha declarado, en la rueda de prensa que ha ofrecido conjuntamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras reunirse durante casi dos horas.

Ayuso ha desvelado que ambos dirigentes han hablado de "surcar las adversidades" sin tener que llegar a un estado de alarma, del que no han hablado en cuanto a "su aplicación ahora mismo".

Así, ha incidido en que hará "lo que sea" pero no cree que un confinamiento y un estado de alarma sea "ni muchísimo menos" llegar al estado de alarma y a confinamientos. "Eso es la muerte para nuestra Comunidad", ha sentenciado.

