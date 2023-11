Ayuso desea éxito a García pero avisa de que siempre la ha visto operar como "sindicalista" y no como "profesional"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deseado "los mejores éxitos" a la nueva ministra de Sanidad y hasta ahora portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, pero ha avisado de que nunca la ha visto "operar como una profesional sino como una sindicalista".

"Una persona que llama al boicot de un hospital público con pacientes dentro como ocurrió durante la pandemia pues preocupa bastante. Una persona que en todas las leyes sectarias que se han puesto en marcha en España, cualquier tipo de ley, siempre ha querido dejar al margen a los médicos porque la ideología prima más que el rigor científico pues te preocupa bastante", ha indicado durante su participación en el foro 'Voces para la reforma' organizada por Vozpópuli.

Ayuso ha apuntado que ahora García va a tener "mucho trabajo que realizar". En concreto, ha hecho hincapié en que "faltan médicos en España". Considera que esto es "un grave problema porque España va a multiplicar las personas que van a llegar a los 100 años por 4 ya y no se va a poder mantener el sistema sanitario si no hace el Gobierno los deberes, que es empezar ya no solo a traer médicos sino a seguir ampliando facultades de Medicina".

Además, ha incidido en que cuando García vea "como está la Atención Primaria en otras regiones" va a tener que "trabajar mucho para explicar por qué en tantos sitios "no abre ni por las tardes o por qué las listas de espera se multiplican por cuatro en otras regiones". "Vemos lo que a (Pedro) Sánchez le importa la Sanidad, lo que en pandemia", ha ironizado a continuación.