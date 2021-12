Ayuso defiende su política sanitaria "por encima del PP" porque no puede cambiar criterios "por ningún partido"

No tiene en mente perpetuarse e insiste en que le gustan "las carreras cortas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido "por encima del PP" su política sanitaria, "respaldada por el conjunto de los ciudadanos en las urnas", porque no puede "cambiar de criterio después de dos años, por ningún partido", ni siquiera por el suyo.

En una entrevista en 'El País', recogida por Europa Press, Ayuso es preguntada por la disparidad de criterios en el PP sobre las cenas de Navidad y pone el acento en la "eficaz" política sanitaria llevada a cabo en estos casi dos años, respaldada en las urnas.

"Por eso yo estoy obligada a defenderla por encima del PP, porque antes de todo soy presidenta de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y no puedo tomar las decisiones de una u otra manera, o cambiar de criterio después de dos años, por ningún partido, ni siquiera el mío propio", ha contestado, algo que sabe que puede molestar al PP.

EGEA

Ayuso, al ser preguntada por el estado de su relación con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, apunta que están en un momento en el que han "manifestado discrepancias con cuestiones menores, como las fechas de un congreso", pero les "unen otras muchas, muy y más importantes: un proyecto común que es alternativa y tiene que afrontar un cambio de gobierno".

Su "obligación" es convencerle de que ella sí es la persona idónea para presidir el PP de Madrid. "Mi obligación es intentar convencerle. Todos tenemos que escuchar la opinión del protagonista aquí, el afiliado y el votante. Por eso creo que no es una cuestión de lo que queramos ninguno de nosotros, sino de los tiempos de democracia interna de la casa, a la que nos debemos", ha declarado.

CASADO YA LE DIJO EN 2019 QUE NO PODÍA PRESIDIR EL PP MADRILEÑO

También ha confirmado que hace dos años, en 2019, el presidente del partido, Pablo Casado, ya le advirtió de que no podría optar a presidir el PP de Madrid. "Sí. Durante dos años no he tenido un solo minuto para pensar en el futuro del PP de Madrid. Después del resultado del 4-M, de lo que piden las bases del partido y los votantes, de haber unificado mucho el voto en torno a nuestro proyecto, y haber sorteado la pandemia y muchas dificultades, sí que creo que no solo estoy en condiciones de presentarme, sin nunca desatender mis obligaciones como presidenta, sino que además creo que es lo mejor nos viene a la casa", ha replicado.

En cuanto al límite de su carrera, Ayuso ha declarado que "lo mejor que se puede hacer en política es ir a las urnas con un compromiso, cumplirlo y estar el tiempo justo para que no haya vacíos de poder, que la ilusión continúe". "Por eso no tengo en mi mente ni mucho menos intentar perpetuarme. Me gustan las carreras cortas", ha aseverado.

Ocho años "es un tiempo muy prudente para trabajar 15 horas al día". "Desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid no he hecho otra cosa que trabajar, me he olvidado por completo de mí, lo he dejado todo apartado. No somos los mismos después de unos años, con la diferencia de que si tú ya no eres el mismo, y no estás con la misma tensión política, y la misma entrega, puedes perjudicar a otros, a muchos. Por eso, siempre he abogado por las carreras relativamente cortas e intensas", ha insistido.

Díaz Ayuso tiene claro que nadie le pedirá sustituir a Casado y presentar a las elecciones generales. "Eso no va a ocurrir. Sé que va a haber un cambio en España en las próximas elecciones. La situación se ve clara. Hace falta un cambio de políticas que solo puede presentar el PP", ha contestado.