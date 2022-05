Ayuso critica que Sánchez le haya dado "gasolina" a los nacionalistas

La presidenta regional y candidata a presidir el PP de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que "el proyecto político del sanchismo ha demostrado que no se puede ser más torpe" con los nacionalistas "al darles en el momento en que estaban más hundidos más gasolina y más opciones para ese victimismo del que siempre viven".

En un acto con afiliados este domingo en la localidad madrileña de Alcobendas, Ayuso se ha preguntado "a dónde van a ir los nacionalistas sin (el presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez?" y a renglón seguido ha añadido: "Si los nacionalistas catalanes no tenéis dónde caeros; si en Cataluña ya no os aguanta nadie".

Ayuso ha dicho que en seis ocasiones en las que ha ido a Cataluña, la clase media catalana, los autónomos, los comerciantes le han dicho "venid por aquí, que no aguantamos más".

Con respecto a la supuesta ruptura entre socios nacionalistas del Gobierno, Ayuso ha señalado que "no van a romper ni en cien vidas; mientras dure Sánchez durará el nacionalismo", que es -ha remarcado- "una corruptela".

Y acerca del espionaje de los teléfonos de altos cargos del Estado, Ayuso ha cuestionado el hecho de conocerlo ahora y ha precisado: "Si han espiado a Sánchez para qué lo cuentan ahora, cómo saber un año más tarde qué pasa en esos teléfonos; para qué se habla ahora de todo esto?".

Para Ayuso, "el socialismo es un proyecto que no funciona y mucho menos en manos de Sánchez", y ha destacado además que "no quedará nada" cuando él se vaya "porque no hay partido ni principios". EFE

jnr-mgv/bal

1012043