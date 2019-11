Ayuso critica que Sánchez no "confesase" en el debate que su modelo territorial pasa por Otegi, Junqueras y Torra

Justifica la imposibilidad de una Gran Coalición en la ausencia de proyecto territorial del presidente del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no pudiese "confesar" que su modelo territorial lo pondrá en marcha "con Otegi, Torra y Junqueras".

"Hay algo preocupante que vimos todos, un presidente en funciones que no sabe, quiere o puede dejar claro qué modelo de país quiere.No sabe o no cuenta qué modelo territorial quiere para España no sabe si está en un país en una nación o varias naciones", ha proseguido la líder regional durante una visita a Majadahonda.

En esta línea, al ser preguntada por un Gran Coalición como en Alemania --entre PSOE y PP--, ha señalado que es imposible por la "falta de proyecto nacional" de Sánchez. "No veo a Ángela Merkel dudando de que Alemania es un gran país, de ciudadanos libres e iguales donde los servicios públicos son los mismos en todo el país o pactando con nacionalismos periféricos que rompen la unidad de Alemania", ha proseguido Ayuso.

Aún así, ha señalado que sí es importante aunar fuerzas para "cuestiones de Estado" con el objetivo de que una minoría política "gobierne el país".

Por ello, confía en que no haya bloqueo tras el 10N y que las fuerzas del "centro-derecha" consiga una coalición para centrarse en "los ciudadanos, la libertad y en el proyecto de unidad nacional".

"Hay un porcentaje muy grande de indecisos a los que nos vamos a enfocar estos días para decírselo que este cambio sí es posible y que tenemos que volver a aplicar esas recetas que se estaban poniendo en marcha en el anterior Gobierno ", ha concluido Díaz Ayuso.