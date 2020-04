Ayuso critica la "farsa" de los pactos propuestos por PSOE para extender "tinta de calamar": "No cuela"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este miércoles la "farsa" de los pactos propuestos por el PSOE en las autonomías que buscan, a su parecer, extender "tinta de calamar".

"No cuela", ha lanzado durante su comparecencia, a petición propia, en el Pleno de la Asamblea de Madrid en respuesta al portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que le ha vuelto a proponer un pacto de reconstrucción para la región.

Al comienzo de la intervención, la presidenta del Ejecutivo autonómico ha incidido en que, para ella, el PSOE tiene "dos almas". Por un lado, "el alma del señor Gabilondo y por otro el del PSOE". "Hay veces en el debate que no sé a quién representa, si a usted mismo, al que siempre pondría un diez, o a los que están gestionando desde La Moncloa. Esto último es un Gobierno en el que hace tiempo dejé de creer", ha remarcado.

Ayuso ha asegurado que durante la crisis del coronavirus "Madrid ha estado muy sola" y ha tenido "todo el foco mediático, muchas veces por parte de algunos periodistas que se han comportado como activistas y no como periodistas, y que intentaban devolverles los favores a todas aquellas personas que con los impuestos de los ciudadanos les han pagado sus televisiones".

Además, ha espetado que el Gobierno socialista ha destinado "dinero público no a hablarles a los ciudadanos acerca de cómo podían confinarse, cómo podían salir a partir de mañana a la calle o qué hacer con sus negocios" sino para imponerles "la farsa del pacto".

"Por supuesto que todos queremos pactar. Por supuesto que todos somos buenas personas. Por supuesto que todos los que estamos aquí somos responsables y queremos lo mejor para nuestros ciudadanos pero imponer un pacto donde no se quiere pactar es falsear. Esto es lo que está pasando con el PSOE", ha apostillado.

Para la 'popular', los socialistas están preocupados "a partes iguales por gestionar" y por extender "tinta de calamar". "Por eso nos elevamos, vamos a los pactos, y decimos: el que se niegue es que es antidemocrático, no es una persona responsable y queda como ser inferior", ha dicho.

Ayuso ha afeado que quieran señalar a quien no sigue el camino de los pactos tachándolo de "desleal". A su parecer, el PSOE lo que quiere es "imponer" y que "nadie sea molesto".

"Han entendido, mal entendido, que el pacto es sumisión y yo no me someto a las directrices del poder de La Moncloa, por mucho que me echen encima a sus periodistas y a todos los medios que tienen a su disposición. Me da igual, en ese sentido, yo no he venido más que a hacer las cosas con cabeza y corazón, con respeto y, sobre todo, por principios", ha subrayado.