Ayuso cree que todo el PSOE se sienta sobre "la corrupción" y avisa que no lo taparán por muchas dimisiones que exijan

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves que el presidente del Gobierno y el PSOE "están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan".

Ayuso ha insistido en estas palabras, que ya deslizase este miércoles durante su intervención, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para defenderse en el Pleno de la Asamblea del portavoz del PSOE, Juan Lobato.

El socialista ha exigido, igual que hiciera Sánchez, su dimisión por las informaciones publicadas sobre un presunto fraude fiscal cometido por su pareja y ha sostenido que "la mentira y el fraude" rodean a su figura. Considera que la presidenta separa en dos grupos: "sus íntimos que tienen derecho a todo" y el resto, que parece que solo tienen derecho "a tomar cañas".

Así, en su turno, Ayuso ha rechazado que el PSOE y ella tengan los mismos niveles de ética y ha recordado las palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicando que hay que dejar fuera del rifirrafe político a los familiares de cuando salieron informaciones sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"No le hace caso. No me extraña que le quieran cambiar. Tampoco sé si usted tuvo la oportunidad de visitar los pisos de Koldo en Benidorm. Será de los pocos. Los compró con dinero sucio, en rulos, y yo creo que los ha puesto el servicio de todo el PSOE. Por lo tanto, ya nos informará si este verano se pasa por alguno. Y si no, a lo mejor es porque como le van a cambiar", ha apostillado a continuación.

También le ha preguntado si tuvo la oportunidad de viajar a la "República Dominicana en el Falcón del presidente" a la que "tanto va". "Si no lo ha hecho, yo le recomiendo que se lo pida. Es un país muy bonito y además últimamente tiene una flor favorita: la begoña", ha señalado, al tiempo que ha preguntado si estaba Lobato en el aeropuerto "para recibir a Delcy y un montón de maletas".

"¿No estaba invitado el PSOE de Madrid? Pues mira va a ser que es verdad que andan buscando sustituirle", ha indicado. Ayuso ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pida su dimisión para intentar tapar su "escándalo" y ha cuestionado en que no pida lo mismo para la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

"Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. Pedro Sánchez es el que está destruido. Y de usted no digo nada porque con usted ya no cuentan", ha concluido.