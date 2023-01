Ayuso cree que a su proyecto no le conviene un "mercadeo de fichajes" de Cs

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este lunes que a su proyecto para la región "no le conviene" un "mercadeo de fichajes", en alusión a incorporar en sus listas electorales a políticos de Ciudadanos.

"Ahora mismo no sé qué haremos, sólo sé que hoy Ciudadanos está desaparecido en Madrid e intentaron echarme de la vida política. Tendré que reflexionar, sinceramente, no lo sé", ha manifestado Ayuso en un encuentro informativo organizado por Expansión y El Mundo.

Ha dicho que lo importante es "la coherencia", ver de "qué casos hablamos, en qué circunstancias" y "qué han dicho anteriormente", ha respondido la presidenta a una pregunta sobre si ficharía a la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís.

"No creo que los mercados de fichajes sirvan así como así, yo creo que ahí tiene que haber unos principios, tiene que haber ideas, tiene que haber unos valores y no precipitarse sin más, para no hacer al final un mercadeo de fichajes que yo creo que a mi proyecto en Madrid no le conviene", ha indicado.