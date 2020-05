Ayuso cree que Madrid "tiene todos los condicionantes" para pasar de fase y ve "innecesarios" algunos requisitos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la autonomía "tiene todos los condicionantes" para pasar a la fase 1 de la desescalada el 18 de mayo y ve "innecesarios" algunos de los requisitos planteados por el Gobierno central.

"Madrid tiene todos los condicionantes, en cuanto al número de contagios estamos por debajo de la media española", ha señalado en una entrevista en 'Antena 3', en la que ha hecho hincapié en que, además, tienen preparado el hospital de Ifema "por si hiciera falta volver a activarlo" y están construyendo uno nuevo, que estaría en otoño.

También ha recordado que han triplicado las camas, tienen profesional sanitario contratado hasta finales de diciembre, van a hacer una estrategia de estudio serológico y han implantado circuitos Covid-19 en los hospitales, "para que los pacientes y profesionales que pueden estar contagiados vayan por un lugar y por el otro".

Según Ayuso, cuando presentaron la propuesta la semana pasada para cambiar de fase todo esto ya estaba pero les faltaba "un refuerzo de Primaria para los test y unos cuantos números de UCIs". "Yo a pesar de que eso es lo que pone el informe, a mí eso me parece que es innecesario", ha declarado.

En este punto, ha admitido que Madrid ha llegado a triplicar las UCIs pero ha apuntado que "aunque hubiera rebrotes" no van "a llegar los casos de febrero y de marzo". La jefa del Ejecutivo autonómico ha sostenido que el coronavirus llevaba "mucho tiempo" activo y durante esos meses la sociedad había estado en la vida normal "sin ningún tipo de control". "Nos hemos metido en el festival de virus", ha dicho.

LAS FASES SON UN "SINSENTIDO"

Por otra parte, sobre las fases establecidas por el Ejecutivo central, ha indicado que estas no están "bien diseñadas" porque, por ejemplo, en la región "en los pueblos de la Sierra Norte no ha habido contagio y en los pueblos del Suroeste tampoco".

Para Ayuso, esto es "un sinsentido" y "lo importante es saber cuáles son las personas vulnerables en el Covid-19" así como la autoprotección. La presidenta regional ha hecho hincapié en la importancia de usar mascarilla.

PACTO CON CIUDADANOS

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no tiene la seguridad de que PSOE y Ciudadanos no pacten un gobierno de coalición en Madrid para desalojarla de la Presidencia del Gobierno regional.

"No lo sé. Yo sé que hablan mucho pero también dicen que ayer algunos de sus dirigentes decían que eso ahora mismo no lo contemplaban. No sé si querrán pactar o no con el PSOE", ha contestado.

El vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, declaró este lunes públicamente que esa posibilidad no estaba sobre la mesa, defendió que el Ejecutivo madrileño es "sólido" y que aquellos que querían hacerlo caer se iban a "quedar con las ganas".