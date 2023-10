Ayuso cree que la foto de Sánchez con Bildu daña la imagen internacional de España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó este sábado la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los representantes en Madrid de EH Bildu y dijo que "es una foto muy dañina para la imagen internacional del Gobierno (...) y para todos los españoles".

"Eso a la inversión, a la empresa, a la gente que nos ve desde fuera les llama la atención, nos da la imagen de un país en el que no se puede confiar, donde no se respeta no solo a las víctimas, sino al Estado de Derecho, ni a los jueces", dijo la presidenta madrileña durante un encuentro con estudiantes españoles en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Sánchez cerró ayer su ronda de contactos con los grupos parlamentarios con una reunión con Bildu y otra con Junts per Catalunya, pero sin lograr nuevos apoyos expresos para su investidura.

Con todo, el presidente del Gobierno se mostró confiado este sábado durante un acto en Mérida en que la investidura, para la que todavía no hay fecha, saldrá adelante.