Ayuso cree que Bildu quiere "instalar una dictadura de ultraizquierda en País Vasco" y avisa de su afán "expansionista"

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que Bildu tiene como objetivo más cercano "instalar una dictadura de ultraizquierda en País Vasco desde la que no dudarán en reclamar con afán expansionista otras provincias españolas y partes de Francia".

En un desayuno informativo organizado por El Debate, la dirigente regional ha sostenido que gracias al Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "Bildu se disfrazó de partido democrático y después de tomar distintos nombres, supo puentear el sistema para instalarse como un proyecto político más".

"Hoy decide sobre la vivienda, la historia y el mercado laboral de todos los españoles, entre otras muchísimas cosas", ha criticado a continuación.

En este sentido, ha sostenido que no descubre "nada nuevo y no es ningún secreto, pues siempre han declarado sus intenciones", si dice "su objetivo cada vez más cercano es instalar una dictadura de ultraizquierda en el País Vasco desde la que no dudarán en reclamar con afán expansionista otras provincias españolas y partes de Francia".

Además, ha avisado de que quieren "vivir en el conflicto permanente privando de sus derechos constitucionales, como mínimo, a la mitad de los españoles afectados". "Es hora de que nos demos por enterados y calibremos la amenaza", ha lanzado.

En este punto, ha criticado que Zapatero justificase ayer "su presencia en las instituciones la presencia de Bildu" y lo ha calificado de "inmoral". "Se comprueba que ETA está consiguiendo sus fines. No hay Estado de Derecho que permita que el terrorismo consiga sus fines y llegue el poder ni por matar ni por dejar de hacerlo", ha declarado.