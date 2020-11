Ayuso contesta a la oposición que si se tienen anticuerpos no hay que hacer cuarentena y defiende convivir con el virus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado a las críticas de la oposición sobre que no ha cumplido la cuarentena, tras el positivo de uno de sus colaboradores, que no hay que hacerla si se tienen anticuerpos y ha defendido que hay que "convivir con el virus".

En declaraciones a los medios, a la entrada del Consejo de Gobierno, que se celebra en el IMDEA Nanociencia, ha asegurado que están "todos bien" pero se ha puesto en cuarentena a "todo el equipo".

Así, ha desgranado que todos se han hecho pruebas, incluida ella, que ha dado negativo. "Tengo anticuerpos. Estoy vacunada porque como todo el mundo sabe ya lo pasé en su momento. No los he perdido", ha indicado, al tiempo que ha incidido en que suspendió su agenda hasta ayer "por precaución".

"Una vez sabiendo que materialmente es imposible, científicamente imposible, que contagie dicho por todo el equipo y técnicos de la Consejería de Sanidad, lo suyo es que siga con la agenda normal", ha trasladado.

Ayuso ha trasladado que hay que "dar ejemplo haciendo las cosas bien y si no es necesario estar en cuarentena, no hacerlo". En este punto, ha explicado a los ciudadanos que si ellos se hacen una prueba y son negativos hay que hacer la cuarentena pero "si tienes anticuerpos ya no es necesario".

"Para eso está la vacuna. Las vacunas lo que hacen es inmunizarte y yo actualmente lo estoy. Lo que hay que hacer es seguir trabajando con normalidad que es el discurso que siempre he defendido: aprender a convivir con el virus, seguir las recomendaciones de los sanitarios y cuidarnos unos a otros", ha zanjado.