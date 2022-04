Ayuso confía "plenamente" en Almedia y su equipo en el caso de las comisiones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confía "plenamente" en el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ante las investigaciones a dos empresarios que se habrían embolsado más de 6 millones de euros en comisiones en la compraventa de material covid.

Díaz Ayuso, tras participar en un desayuno en Vitoria con empresarios alaveses, ha visitado el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y a su salida se ha referido a estas presuntas irregularidades.

La Fiscalía imputa a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño presuntos delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por tres contratos de emergencia con el Ayuntamiento de capital para la compra de mascarillas, test rápidos y guantes por valor de 12 millones de euros, de los que más de 6 millones habrían ido a pagar comisiones con las que los investigados compraron coches de alta gama, una vivienda de 1,1 millones de euros y un yate.

La presidenta madrileña ha recordado que "en los momentos más difíciles de la pandemia, cuando faltaba material sanitario en España, el Gobierno fue incapaz" de conseguir mascarillas, por lo que fueron las administraciones autonómicas y municipales las que tuvieron que hacer "todo lo que estaba en sus manos para conseguir en tiempo récord material que no se fabricaba en España".

"Yo no sé si entre miles de contratos ha habido personas que han intentado lucrarse; el pillaje puede estar en cualquier sitio, pero lo importante es la responsabilidad de las administraciones y el trabajo de los políticos", ha añadido.

Díaz Ayuso ha dicho que confía "plenamente en el alcalde y en su equipo" en este caso y ha recordado que los responsables políticos no están en las mesas de contratación y que, en "muchos de esos contratos, ni siquiera" se les pregunta, sino que son los técnicos los que compran el material.

Además, ha considerado "un poco injusto mirar ahora con los ojos del presente una situación desesperada como la que había en 2020 cuando no había material de ningún tipo y se hacía lo posible por salvar vidas".

Sobre la declaración el pasado miércoles de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como testigo por el contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas en China a la empresa Priviet Sportive S.L., relacionada con su hermano y por el que este habría cobrado 55.000 euros, ha recalcado que los miembros de su Gobierno tienen que "demostrar y explicar" allí donde se les pregunte que "en ningún caso" han utilizado "ni un minuto ni un euro de dinero público para favorecer a familiares mediando".

Preguntada por qué un juzgado de Valencia ha llamado a declarar en calidad de investigado a un hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, dentro de la causa abierta por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental, ha señalado que "hay que tratar todos los casos por igual".

Díaz Ayuso ha explicado que en esta visita a Euskadi no se ha puesto en contacto con el lehendakari, Iñigo Urkullu, porque él también va "muchas veces" a la Comunidad de Madrid y "no me pide permiso", ha explicado.

"Somos todos españoles, nos movemos libremente por el territorio y no nos vamos pidiendo permiso unos políticos a otros para movernos por todo el territorio español", ha manifestado.

Por último, sobre los traslados de presos de ETA a cárceles de Euskadi, ha señalado que estas medidas responden a una "negociación" que solo beneficia al Gobierno y sus socios y que está causando un "enorme dolor a las víctimas".